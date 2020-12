Testamos o Galaxy S20 FE, novo smartphone da linha premium da Samsung

A Samsung apresentou para o consumidor que pretende adquirir um celular nesse fim de ano sua aposta para quem busca um celular de alta performance com um preço um pouco mais baixo. O Galaxy S20 Fan Edition (ou FE) tem boa parte das funcionalidades da linha S20, lançada no primeiro trimestre do ano.

Segundo a empresa coreana, a sigla FE significa que o smartphone possui sugestões feitas por consumidores e, no modelo que testamos, algumas dessas dicas são bem claras. Em relação às câmeras, por exemplo, as três traseiras são iguais ou piores que as do S20, S20+ e S20 Ultra (este último possui quatro câmeras). No entanto, a câmera frontal do FE, de 32MP, só perde para o smartphone top de linha da Samsung, que tem 40MP. As do S20 e do S20+ são de 10MP. O novo aparelho também se iguala ao Ultra na proteção da tela, possuindo Gorilla Glass 6.

No entanto, as baixas ficam pela qualidade da tecnologia da tela, um pouco abaixo, e da parte traseira externa, que é de plástico, ao contrário das dos outros, feitas de uma mistura de metal e vidro. Como resposta à sugestão dos fãs, provavelmente, o Galaxy S20 FE traz cores mais ‘jovens’: vermelho, lavanda, laranja, menta, naval e branco. Outra baixa, menos sentida, é na memória RAM, com 6GB para a opção mais básica (128 GB de armazenamento). Na versão melhor, os mesmos 8GB do S20 e S20+, mas com 256GB de armazenamento. O Ultra possui 12GB, com 128GB de armazenamento.

O preço inicial, de lançamento, do Galaxy S20 FE era R$ 4.499 (6GB/128GB) ou R$ 4.999 (8GB/256GB), no entanto, já é possível encontrar ambos os modelos por menos de R$ 4.000.

Testamos um Galaxy S20 FE e apresentamos aqui nossa impressões:

O smartphone é bem bonito e tem uma tela com grande qualidade, seja para imagens, para exibir filmes ou para jogar. Em termos de desempenho, não travou e aguentou bem o tranco de vários games ligados ao mesmo tempo sem esquentar. Alguns problemas aconteceram em determinados jogos: opções escolhidas sem toque do usuário e dificuldade em obedecer comandos rápidos, deslizando dedo na tela.

A bateria durou menos de 24h quando o Galaxy S20 FE ficou sendo exigido para games e vídeos. Já para um uso mais regular, sem tanta exigência, chegou a mais de 40h sem precisar ser recarregado. A identificação por impressão digital, feita na própria tela (sem sensor específico) deu problemas, mas eles diminuíram bastante após uma atualização do Android.

O sistema de câmeras é muito bom. O smartphone traz novidades lançadas na linha S20 e que depois foram até colocadas em outras linhas da Samsung, por meio de atualização. Uma delas é o Single Take. O usuário aperta o disparador por 10 segundos, mudando levemente a posição de captura, e a inteligência artificial do celular faz o resto. São vídeos e fotos com efeitos (reverse, slow, fast e bumerangue, para vídeos, e tonalidades e cortes, para imagens) construídos automaticamente. Confira o resultado:

Há também a opção ‘vídeo profissional’, com áudio capturado em dois canais, e outras opções para regular imagem:

Screenshot de como funciona o modo de vídeo profissional

Vale ressaltar que S20 FE também possui tecnologia Dolby Atmos e vem com um excelente fone de ouvidos AKG. Assim, o som, tanto de forma ambiente quanto pelos fones, possui ótima qualidade. As imagens noturnas também são muito boas, com ótima nitidez, sejam em ambientes com luz artificial ou ao ar livre:

Modo noturno ao ar livre (foto em tamanho reduzido, com a lente grande angular) Modo noturno em ambiente com luz artificial (foto em tamanho reduzido, com a câmera principal)

Na nossa opinião, o Galaxy S20 FE é um smartphone de faixa premium, com alguns pequenos percalços – compreensivos já que o objetivo é ser uma opção mais barata que os outros aparelhos da linha S20. Os preços iniciais não compensam o custo-benefício, mas com o valor mais baixo que vem sendo encontrado, já passa a ser um investimento interessante para quem quer agregar ótimo desempenho e belo visual.

***

Nada de política no happn

Um dos aplicativos de relacionamento mais famosos, o happn divulgou uma pesquisa sobre o quanto a política é importante na hora de arrumar um crush. E o resultado é que três em cada quatro usuários topariam sair com alguém com visão política diferente da sua. Até por isso, 47% dos brasileiros que procuram uma relação pelo app acha pouco relevante saber da visão política do crush antes de iniciar um papo ou sair (32% acha relevante). Para mostrar que política é um assunto para nem ser conversado (70% acham isso), 85% dos usuários não mencionam nada sobre seu posicionamento na descrição do perfil (parte deles já mencionou mas apagou), contra 15% que declaram sua linha ideológico-partidária. A galera do happn quer mesmo é paquerar. Estão errados?

***

Amazon e BMW fazem parceria em página especial



O BMW Group assinou parceria com a Amazon para criar a primeira página automotiva virtual dentro do site de compras, já disponível desde o dia 30. Lá, os usuários têm acesso rápido a produtos das marcas BMW, BMW Motorrad e Mini, podem solicitar orçamentos e ver opcionais e itens de série dos veículos. “O BMW Group é o primeiro a criar um canal digital para suas marcas dentro do site da Amazon e essa iniciativa reforça o nosso DNA de pioneirismo e inovação também no comércio digital”, afirma Jorge Júnior, Head de Marketing e CRM da BMW do Brasil.