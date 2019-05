Thiago Gagliasso diz que errou ao expor briga com Gio Ewbank

Sete meses depois de trocar farpas com a cunhada nas redes sociais, o ator Thiago Gagliasso, irmão do também ator Bruno Gagliasso, reconheceu, nesta sexta-feira (24), que estava errado. Em outubro, ele expôs no Instagram uma mensagem em que a cunhada, a esposa de Bruno e apresentadora Giovanna Ewbank, enviou para ele através do WhatsApp.

Na publicação desta sexta-feira, Thiago disse que cometeu um erro ao expor uma briga familiar e criticou o julgamento que as pessoas fazem às outras pela internet. Na época da primeira publicação ele foi duramente criticado pela atitude e por depender financeiramente do irmão.

“Há alguns meses, por divergências na família, como pode acontecer em qualquer uma de vocês ai (principalmente naquele período de nervos à flor da pele, nas eleições), cometi um erro (como todos nós cometemos), ao expor uma briga familiar. Aprendi com ele, independente de ter ou não razão. Vc demonstra sua opinião e as pessoas contrárias se revoltam! Julgam sua vida como se soubessem algo dela (independente de vc ser ou não famoso). Tem mídia social? Está na internet? Bem-vindo, vc também está sujeito a isso!!”, afirmou Thiago, nesta sexta.

Publicação feita nesta sexta-feira (24) (Foto: reprodução)

Na postagem ele também citou o humorista Whindersson Nunes, alvo de uma polêmica com o youtuber Carlinhos Maia deste a terça-feira (21). “Não o conheço pessoalmente para saber dos seus problemas, assim como 99% das pessoas que estão fazendo da vida do cara uma novela pessoal, e também não o conhecem!!! Onde vamos chegar? Isso tá virando loucura real, de pessoas que não vivem a própria vida e que consomem a vida alheia! Hoje é sexta porra, vai tomar uma, vai encontrar seus amigos e viver a vida da melhor forma!”.

Alguns internautas criticaram Thiago e o acusaram de se aproveitar da polêmica que ele protagonizou com o irmão e a cunhada. Uma mulher escreveu:

“No seu caso não foi fofoca, né, querido. Você expôs a família do seu irmão até se tornar rentável pra vc. Acredito que o mais prejudicado nisso tudo tenha sido vc, pois perdeu uma amizade maneira com um cara sensacional que é o Bruno pra ganhar 5 min de fama, enquanto ele já tem uma carreira consolidada e é feliz. Quando somos nós que expomos a nossa própria vida nas redes sociais temos que estar preparados pros ônus. Seu texto é muito do hipócrita, assim como vc!”, afirmou.

Outras pessoas saíram em defesa do ator e disseram entender o que ele estava dizendo. Outra mulher postou:

“O que mais é triste é que pessoas ganham dinheiro se intrometendo onde não devem! Sabem de tudo porém não respeitam nada! Se aproveitam da dor e no momento de nervoso e assim criam mais picuinhas e, independente de fama ou não, todos acabam se deixando levar! E no final amizades são desfeitas, problemas expostos, e quem não tem nada a ver com isso, e muita das vezes não é exemplo do julga acham que são donos da razão sendo que não sabem ser donos nem de suas vidas! Força a todos!”, afirmou.

Giovanna Ewbank, Bruno e Thiago Gagliasso (Foto: reprodução)

Entenda a polêmica

No trecho da conversa divulgada por Thiago em outubro do ano passado, a apresentadora Giovana Ewbank aparentemente discute com o ator após um comentário que ele teria feito sobre a “televisão estar morrendo”. Bruno, marido de Giovanna, seria o protagonista da próxima novela das 21h, "Sétimo Guardião”. Na imagem que Thiago divulgou na internet, Giovanna diz que o cunhado é mal agradecido por receber tanta ajuda do irmão.

“Amorzinho. Espero que quando o seu desejo da "TV morta" se realize (porque deve ser isso mesmo) vocês estejam preparados para: Não ter o apartamento que seu irmão deu para vocês morarem no Rio de Janeiro; não ter ajuda do seu irmão quando você não pagar a escola do seu filho e ele te salvar; não ter a mesada que seu irmão dá para a sua mãe; não ter o apartamento de São Paulo do seu irmão para ficar; entre outras tantas coisas...".

Fãs lembraram, na época, que o que estava por trás da briga, na verdade, era uma desavença política. Thiago é declaradamente eleitor de Bolsonaro, já tendo se posicionado em seu Instagram contra o PT. Já Bruno e Giovanna defenderam o #EleNão, campanha contra o candidato do PSL, e já fizeram críticas a Bolsonaro por ofensas racistas e homofóbicas. Os dois são pais da pequena Titi, vítima de diversas ofensas na Internet por ser negra.

A mensagem foi enviada no dia 8 de outubro e não traz o que Thiago disse antes da fala de Giovanna. “Já que ela ama tanto falar da vida pessoal no ‘Amores da Gioh’ [canal de Youtube] porque ela não posta isso também lá? A TV não morreu, apenas não é mais um monopólio de opinião, independente da emissora! Seja Globo, Record, SBT o que for! Não é tão difícil de entender... principalmente pra alguém que lucra tanto com a internet né...Infelizmente não me tornei um dos ‘Amores da Gioh’ @gio_ewbank".

“Mas gostaria muito de lhe informar que não moro mais no apartamento do meu irmão (e mesmo que morasse, não teria vergonha por não pensar igual a ele, afinal, não somos gêmeos de cérebros, apesar da semelhança física). Liga lá na escola do meu filho, pergunta se estou devendo algo. Se precisasse da ajuda dele aceitaria viu. Mesada pra mãe? Eu teria orgulho em poder proporcionar a minha mãe o que ele faz por ela, o nome disso é gratidão. Não sei se você conhece. Apartamento do meu irmão para ficar? Relaxa! Tenho amigos que certamente me receberão com o maior prazer”.