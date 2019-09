Thiago Lacerda sobre Ana Paula Arósio: 'Procurei, mas não consegui falar'

O ator Thiago Lacerda revelou neste sábado (7) que sente muita falta de ver a também atriz Ana Paula Arósio. Ele, que fez seu primeiro protagonista em Terra Nostra como par romântico de Ana Paula, falou sobre a decisão dela de se afastar da televisão.

"Procurei a Ana Paula em função de algumas ideias, a gente acabou não conseguindo se falar. Entendo que ela está no cantinho dela, no retiro dela, mas daqui a pouco a gente se esbarra novamente. Tenho saudade dela, faz falta em cena, uma grande amiga, parceira, faz muita falta", lamentou, em entrevista ao TV Fama.

Longe da TV desde que atuou no seriado Na Forma da Lei, produzido pela TV Globo em 2010, a atriz protagonizaria a novela Insensato Coração (2011), mas desistiu do trabalho e optou por dar um tempo da TV, rescindindo seu contrato com a Globo.

Desde então, ela tem evitado assumir novos compromissos profissionais. Em 2013, o público teve a chance de vê-la no longa Anita e Garibaldi, filmado antres dela entrar no período de reclusão. Depois que optou por se afastar da TV, em 2015, voltou à cena com o longa A Floresta Que Se Move, seu último trabalho até o momento.

"Foi um período para refletir e viver. E valeu muito à pena", disse ela, em 2015. Na época, ela não descartou voltar à fazer novelas: "Quem sabe? Vamos com calma e viver uma coisa de cada vez". Ana Paula também revelou o motivo de ter aceito participar do longa, que marcou sua volta aos holofotes da fama.

"Além de ser um texto muito interessante, a personagem é incrível. Eu já tinha visto um filme do Vinicus (Coimbra, diretor) e sei que ele tem muito cuidado. Então foi irrecusável. No mundo de hoje, as pessoas estão tão obcecadas pelo poder e pela conquista do sucesso que se você perceber à sua volta há reflexos disso. Essa ambição desmedida sempre acaba sendo infrutífera. O cinema para mim é quase a Terra do Nunca. É algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo", explicou.