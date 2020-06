'Tiago Iorc não fala com AnaVitória há dois anos', diz empresário delas

O conflito entre Tiago Iorc e a dupla AnaVitória veio a público depois que elas revelaram em live a proibição para regravar uma canção em parceria com o artista. Na sexta (12), Ana Caetano contou que não poderia lançar uma nova versão da música "Trevo" porque o co-autor - que ela não citou nominalmente, mas é Tiago - não havia permitido. O cantor não fala com as meninas da dupla há dois anos, segundo Felipe Simas, empresário delas e ex-representante de Tiago.

"Eu escrevi ela em 2015 e convidei um amigo para escrever comigo", disse ano. "Esse amigo escreveu, me deu um refrão lindo, que a gente ama muito e vocês conhecem bem", continua. "Essa semana a gente recebeu uma notícia um pouco estranha e um pouco triste que esse outro autor da música tá impedindo a gente de regravar a nossa música. A gente tem um projeto pra lançar e essa pessoa impediu a gente de regravar", explicou, afirmando querer que o recado chegasse à pessoa.

E chegou. No dia seguinte, sábado (13), o cantor publicou vídeo no Instagram afirmando que o assunto é privado e não gostaria de tratá-lo publicamente, afirmando achar "extremamente desencessário" o apelo de Ana.

Segundo ele, ela não sabe o que realmente se passa nos bastidores em relação ao empresário Felipe Simas."Meninas, Ana. Entendo seu sentimento. Provavelmente me sentiria da mesma forma se eu não soubesse o que está acontecendo por trás de tudo isso. Nessa sua atitude impensada de tornar isso público você não sabe da missa a metade", desabafou.

Tiago diz que o escritório de Simas, que já o representou, tenta de todas as maneiras sabotar sua carreira. "O escritório que gerencia a carreira de vocês vem ,repetidamente, sabotando meu trabalho e agindo de má-fé para me prejudicar, causando danos inclusive financeiros", diz. "Estou contigo e acho que existe essa dor de querer que a música vá para o mundo. Também é contraditório porque a lei do direito autoral existe para proteger os autores. Você sabe o valor que isso tem", completa.

Para o Uol, o empresário chamou Tiago de incoerente. "É de uma incoerência sem tamanho ele falar aquilo. Pratique o que você prega. Ele sempre cantou muito o respeito aos laços humanos, mas há dois anos não dirige a palavra às meninas", diz.

De acordo com Simas, desde maio de 2018, durante a gravação de "O Tempo É Agora", segundo disco de Anavitória, a relação de Tiago com as garotas começou a piorar. "Ele teve uma atitude muito pouco respeitosa com as meninas, com as considerações artísticas delas para o disco, e, desde então, não fala com elas, mesmo com a insistência delas em ir ao encontro dele", afirma.

De acordo com o empresário, ele e Tiago romperam a parceria este ano, mas sem grandes problemas por conta disso. "Quando ele saiu da empresa foi resolvida a situação. Só que quando chega essa notícia soa como retaliação. Prejudicá-las só pelo fato de elas serem empresariadas pela mesma pessoa com quem ele rompeu?", questiona Simas. Para ele, se trata de uma decisão vingativa, já que Tiago receberia direitos autorais sobre a nova versão da música.

"Jogar a culpa no escritório é muito fácil. Falar que elas não sabem da missa a metade? Elas sabem da missa inteira. Nós conversamos sobre absolutamente tudo", garante ele, afirmando que Tiago é uma figura pública e deve ser responsável com o que fala e acusa. "É muito bom que ele esteja extremamente embasado sobre o que está falando. Porque isso eu não vou conversar na imprensa ou de qualquer outra maneira que não num foro judicial. Pois é lá que esse tipo de questão deve ser discutida. É gravíssimo o que ele fez", finaliza.