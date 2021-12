TIM anuncia aumento de infraestrutura no NE para 2022

A operadora TIM anunciou seus planos para o Nordeste em entrevista coletiva na terça-feira (14). A intenção da empresa é aumentar a cobertura 4G em estados da região e melhorar qualidade e velocidade do sinal, preparação para a chegada do 5G, além de se preparar também para a chegada de novos clientes vindos da aquisição de parte da Oi Móvel. A região Nordeste conta com cerca de 12 milhões de clientes da operadora.

Os estados de Alagoas, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte são o alvo da TIM para ter a cobertura 4G em 100%. Já na Bahia e no PIauí, serão 76 novos municípios atendidos pela empresa, frutos da aquisição dos ativos móveis da Oi. São 51 cidades baianos e 26 piauienses.

Uma tecnologia que a operadora pretende expandir é a SkyCoverage, que usa sites off-grid, ou seja, desligados da rede elétrica, para expandir a cobertura 4G. Na Bahia, segundo a empresa, já foram instaladas antenas em mais de 100 distritos. A tecnologia consiste no uso de painéis solares para alimentar torres e antenas e cada site tem sua própria geração de energia solar, o que facilita também sua instalação em locais que não contam com eletricidade regular. “Dessa forma, garantimos uma maior cobertura 4G com infraestrutura simplificada, de baixo impacto ambiental e menor custo”, explica Ageu Guerra, gerente de Operações de Redes da TIM Nordeste.

Em relação ao 5G, a TIM investiu mais de R$ 400 milhões no leilão de frequências. “Estamos satisfeitos com este resultado e com o caminho que percorremos. O leilão consolida um percurso que iniciamos há dois anos com os testes do 5G. Mas, ao mesmo tempo, começamos uma nova jornada, que revolucionará a experiência das pessoas em um mundo cada vez mais digital”, avalia Ageu.

Além do campo tecnológico, a operadora também anunciou que seguirá apoiando iniciativas sociais e culturais na região. Em 2020, a TIM anumerou como projetos apoiados o Chute Certo e o Duelo das Estrelas, ambos em Pernambuco, além de patrocinar lives no São João de Caruaru e de Salvador. No planejamento para o próximo ano, segundo a empresa, estão previstos incentivos para projetos dos Estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. “Queremos nos aproximar cada vez mais do nordestino e reafirmar o compromisso e a qualidade dos nossos serviços de forma criativa, inovadora e responsável”, pontuou Bruno Talento, diretor de vendas da TIM Nordeste.