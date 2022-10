TIM já disponibiliza nova linha do iPhone

Lançada no dia 7 de setembro, a nova linha do iPhone já está disponível nas lojas da TIM. Segundo a operadora, iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max podem ser comprados tanto nas lojas físicas como no na loja virtual. "Dentre as ofertas exclusivas preparadas pela companhia, o destaque é o iPhone 14 128GB por R$ 5.299 no TIM Black Família 100GB. Já o iPhone 14 PRO 128GB sai por R$ 6.999 no mesmo plano. A compra pode ser parcelada em 12 vezes sem juros", garante a TIM, via nota oficial.

iPhone 14 pro Max

A grande atração da nova linha iPhone são as câmeras, sobre tudo do iPhone 14 Pro e doiPhone 14 Pro Max. Eles vêm com a primeira câmera grande-angular de 48 MP em um iPhone, nova câmera ultra-angular, câmera teleobjetiva e nova câmera frontal TrueDepth com foco automático e com Photonic Engine, um sistema de aprimoramento de imagens mais avançado, sobretudo em locais de pouca luz.