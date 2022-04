Times baianos ficam no empate pela 2ª rodada da Série D

O fim de semana foi de igualdade para os times baianos que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro. Os quatro representantes do estado - Jacuipense, Juazeirense, Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira - ficaram no empate em seus respectivos jogos pela 2ª rodada da competição.

O Leão do Sisal foi o primeiro a entrar em campo, ainda no sábado (23), e fez uma partida de seis gols com o CSE, no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. Renato e Matheus Régis, duas vezes, marcaram para os alagoanos, enquanto Thiaguinho, Danilo Rios e Fábio Bahia anotaram para o Jacuipense, e o placar ficou em 3x3. Com o resultado, os dois times dividem a segunda colocação do Grupo 4, com 2 pontos.

Na 4ª posição, também com 2 pontos (mas com menos gols marcados), está a Juazeirense, que empatou em 1x1 com o Sergipe, na Arena Batistão, neste domingo (24). Clebson, de pênalti, abriu o placar para os baianos, e Chiquinho Alagoano, em cobrança de falta, empatou. Mateus Silva foi expulso, mas o anfitrião conseguiu segurar o placar.

Ainda pelo Grupo 4, o Atlético de Alagoinhas recebeu o Lagarto no Carneirão, e viu o rival marcar com Júnior Goiano. Mas o mandante pressionou no segundo tempo e garantiu o 1x1 com Cesinha. O Carcará está na 7ª posição, com 1 ponto.

Já pelo Grupo 6, o Bahia de Feira ficou no empate sem gols com a Ferroviária, na Arena Cajueiro. O Tremendão está na 6ª colocação, com dois pontos.