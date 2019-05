Tite evita falar sobre o soco de Neymar: 'Vou conversar com ele'

Mais uma vez na lista dos 23 convocados para a Copa América, o atacante Neymar foi o jogador que mais despertou interesse dos jornalistas na entrevista coletiva que se seguiu ao anúncio da lista feita pelo técnico Tite, nesta sexta-feira (17), no Rio de Janeiro. E foi, ao mesmo tempo, o que mereceu as respostas mais evasivas por parte do treinador.



Alegando "respeito e educação", Tite não quis comentar a agressão do jogador a um torcedor após a final da Copa da França, em que o PSG foi vice-campeão diante do Rennes. "Neymar errou, Neymar errou. Por educação, eu enquanto técnico da Seleção, vou ter uma conversa com ele. Assim como conversei com Douglas Costa e assim como vou conversar com Paquetá, por uma questão de conjunto", disse Tite.



O técnico foi questionado quatro vezes sobre o atacante, todas elas a respeito da conduta de Neymar sem a bola nos pés, e não propriamente sobre o seu futebol. E em todas elas, evitou dar uma resposta direta.



"Eu não vou ficar aqui aventando possibilidades. Eu não quero falar, eu não vou falar, porque eu quero falar com o Neymar antes", insistiu Tite. "Eu vou responder no momento oportuno".

Indagado se os critérios de convocação de Neymar foram diferentes aos aplicados a Douglas Costa no ano passado - ele ficou de fora de uma lista após ter desferido uma cusparada num jogador adversário -, Tite demonstrou certo desconforto. "Quando foi colocado Douglas Costa, eu falei que isso não se fala por telefone. Tem que ter cuidado", comentou. O treinador disse ainda que, à época, o jogador também vinha de lesão.Por fim, questionado sobre outra atitude de Neymar, que reclamou publicamente de colegas do PSG após a derrota na final da Copa da França, Tite foi direto. "Te dou a oportunidade de fazer outra pergunta", esquivou-se o técnico da seleção.