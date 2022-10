Todas As Flores: nova novela é aposta da Globo para o mercado de streaming

Inovar. Essa é uma palavra que resume bem o que a Globo quer fazer com sua nova produção, a novela Todas As Flores, que já fica de olho no futuro a partir do conceito de distribuição: será exibida com exclusividade no Globoplay, aplicativo de Streaming da emissora.

Diferente de concorrentes como a gigante Netflix, o Globoplay cresceu em mais de 20% o número de assinantes quando comparado ao mesmo período de 2021. E a Globo que investir em cada vez mais conteúdos autorais e nacionais para a plataforma. Diretor de produtos e serviços digitais da Globo, Erick Brêtas traz números como as mais de 120 milhões de horas assistidas só com a novela Pantanal dentro da plataforma. Números que fazem a emissora se sentir confortável para alçar novos voos.

Todas as Flores será lançada no Brasil nesta quarta-feira (19) e também tem novidade dentro de seu enredo. Começando por ter escalado Regina Casé para viver sua primeira vilã. Zoé é uma das protagonistas da trama e é uma vilã que a própria Regina classifica como uma pessoa não necessariamente má, mas com pitadas muito humanas.

“Nunca fiz nem uma pessoa de classe média, quanto mais rica. Mas a Zoé merece um flashback a cada capítulo, porque vamos descobrindo coisas novas dela”, disse Regina Casé prometendo muita história boa ao longo dos 85 episódios e duas temporadas da novela com texto assinado por João Emanuel Carneiro e direção artística de Carlos Araújo.

Toda semana, serão disponibilizados cinco episódios. A primeira temporada tem 45 capítulos e a segunda, disponibilizada em 2023, conta com os outros 40 restantes. Outra vilã e filha de Regina Casé na trama, Letícia Colin (Vanessa) aposta que será daquelas produções que ninguém aguenta assistir a um único episódio.

Enredo

Em Todas as Flores, Sophie Charlotte será Maíra, uma jovem com deficiência visual, que cresce na cidade de Pirenópolis, em Goiás, ao lado do pai, Ivaldo - interpretado por Chico Díaz. Ela tem um talento especial de criar perfumes a partir das folhes colhe.

Tudo ia muito bem em sua vida pacata ao lado do pai até que um dia, ao chegar em casa, a moça vê o pai em uma discussão com Zoé, a mãe que ela nunca conheceu e acreditava estar morta. Durante a briga, Ivaldo tem um ataque cardíaco e morre. Após o trauma, Maíra aceita a proposta da mãe de ir morar no Rio com ela.

Com um histórico de tráfico de pessoas e de drogas, Zoé recusou a filha no nascimento por conta da deficiência visual, porém, a versão contada a Maíra é que Ivaldo fugiu com ela ainda pequena, impedindo as duas de terem um relacionamento, mas que, ao longo de todos os anos, a mãe nunca teria parado de procurar pela moça.

A ida de Zoé ao interior goiano tinha um outro objetivo, este real. Ao chegar ao Rio, Maíra conhece Vanessa, que para se de curar de uma leucemia, precisa de um transplante de medula compatível. Maíra aceita fazer o transplante - que é bem sucedido. E, logo depois desse sucesso, Vanessa se dedica a infernizar a vida da irmã.

Maíra (Sophie) e Vanessa (Letícia) vão se antagonizar na novela. Dupla de atrizes gravou a trilha sonora de abertura (Foto: Estevam Avellar/Globo)

Criador de personagens como Carminha, de A Favorita, João Emanuel Carneiro aponta que cada episódio da novela é como se fosse um filme. E um quebra-cabeças, ao mesmo tempo, sendo montado peça a peça e revelando cenários até o final. "Cada capítulo pra mim é um desafio. Trouxe um pouco dessa técnica de cinema para as novelas”, pontua.

A história ainda conta com um triângulo, quase quadrado, amoroso entre Vanessa, o noivo Rafael (Humberto Carrão), Maíra e Pablo (Caio Castro), filho de Judite (Mariana Sousa), que será uma das grandes aliadas de Maíra e responsável por abrir seus olhos em relação à Zoé.

Além do trio principal formado por Shopie, Regina e Letícia, a novela tem no elenco Mariana Nunes, Fábio Assunção, Caio Castro, Thalita Carauta, Nicolas Prattes, Ana Beatriz Nogueira, Cássio Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Douglas Silva, Suzy Rêgo e Xande de Pilares, entre outros.

A produção também enfrentou seus próprios dramas para além do set de gravação. José Dumont era um dos nomes escalados para a novela. Ele foi desligado após a prisão, acusado de acusado de armazenar pornografia infantil e estupro de menor. Ele foi solto após decisão judicial e está monitorado por tornozeleira eletrônica enquanto aguarda julgamento.

Com isso, ele foi substituído por Jackson Antunes, que regravou, às pressas, todas as cenas que foram feitas por Dumont. Ele deve aparecer na segunda semana de lançamentos.

Parceria internacional

A Globo e TelevisaUnivision anunciaram na terça (18) uma parceria estratégica para distribuição e coprodução de conteúdo, que envolve, inicialmente, três produções de ficção. Os primeiros títulos do acordo são dois produtos da ViX+, o serviço de streaming da TelevisaUnivision: a recém-lançada série “La Mujer del Diablo” (A Mulher do Diabo) e a ainda inédita “Travesuras de la Niña Mala” (Travessuras da Menina Má), baseada no livro homônimo de Mario Vargas Llosa; e a novela Todas As Flores.

A primeira temporada de ‘La Mujer del Diablo’ está disponível com exclusividade na ViX+ nos Estados Unidos e nos países de língua espanhola da América Latina, enquanto ‘Travesuras de la Niña Mala’ estreará este ano na ViX+. No Brasil, as duas séries estarão disponíveis com exclusividade no Globoplay. Já a novela ‘Todas as Flores’, que estreia nesta quarta-feira (19) no Globoplay, estará disponível na ViX+ antes de qualquer outra plataforma nas Américas. O acordo ainda prevê que, fora das Américas, as duas empresas coordenarão os esforços de distribuição no resto do mundo.