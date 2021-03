Todo Mundo Odeia o Chris vai virar série animada

Um dos maiores sucesso no Brasil, a série Todo Mundo Odeia o Chris (ou Everybody Hates Chris) enfim ganhará um reboot - mas em forma de série animada. A CBS Studios, colocou o projeto em estágios iniciais de desenvolvimento, e o cocriador Chris Rock, cuja adolescência inspira a sitcom, deve retornar como narrador.

Como o projeto está em etapas iniciais, ainda não há detalhes sobre trama ou mesmo equipe criativa. A ideia de resgatar a comédia de 2005 é discutida desde 2018, quando o ator Tyler James Williams, que viveu Chris, afirmou que havia interesse num reboot. Já a abordagem de fazer uma animação vêm da CBS, que pretende aumentar seu catálogo de séries animadas com derivados de seus programas live-action, como é o caso de Star Trek.

Em 2019, o artista brasileiro Rafael Gandine havia imaginado como seria Todo Mundo Odeia o Chris em animação. O resultado despertou grande interesse no elenco, que compartilhou as artes de Gandine pedindo que se tornasse real. Até o momento, não é certo se isso motivou o reboot.

Exibida originalmente entre 2005 e 2009, Todo Mundo Odeia o Chris narra a juventude do comediante americano Chris Rock. Exibido na TV aberta pela Record TV, o seriado fez sucesso no Brasil ao retratar com humor todos os problemas enfrentados por Chris, desde o fato de seu irmão mais novo ser melhor do que ele em várias atividades, até a questão de ser o único aluno negro de sua escola.

Todas as temporadas de Todo Mundo Odeia o Chris estão no catálogo da Globoplay e da Amazon Prime Video.