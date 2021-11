Torcedor do Avaí acusado de injúria racial é liberado pela delegacia de Pelotas

Acusado de praticar injúria racial durante partida pela Série B do Brasileirão, torcedor do Avaí foi liberado após a audiência de custódia na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul.

O caso aconteceu no dia 2 de novembro, durante o confronto do Brasil de Pelotas contra o Avaí válido pela 33ª rodada da segundona. O advogado do torcedor informou ao ge.globo que a liberdade do cliente se deu pela “disparidade nas versões apresentadas”. Apesar da liberação, uma nova delegacia será designada para prosseguir com a apuração do caso.

Durante a transmissão do jogo no canal Sportv, da Rede Globo, o repórter Bruno Marsili informou que o torcedor se desentendeu com o maqueiro do Brasil de Pelotas e que ambos foram conduzidos a delegacia para prestar depoimento. O funcionário do Brasil, que é negro, foi quem identificou o rapaz e informou à Brigada Militar.