Torcedor do Santos agride jogador do Unión La Calera, veja vídeo

Apesar da vitória emocionante do Santos contra o Unión La Calera por 1 a 0, nos acréscimos, pela Sul-Americana, uma outra imagem da partida circulou nas redes sociais e chamou a atenção dos torcedores na Vila Belmiro. Na noite desta quarta (18), após o fim da partida, um torcedor do Santos invadiu o gramado e agrediu com um chute o meia Matías Fernández, do time adversário.



Um vídeo publicado nas redes sociais flagra o momento em que o torcedor entrou em campo para cometer a agressão. Ele foi perseguido por um dos funcionários que faz a segurança entre a arquibancada e o gramado e foi retirado do local carregado por dois funcionários.

A atitude do santista pode render punições ao clube. Segundo o artigo 10 do Código de Disciplina da Conmebol, comportamentos incorretos de torcedores (como a invasão de campo) podem resultar nas sanções presentes no artigo 7, que incluem penas como jogar de portões fechados ou com público reduzido e multa que vai de US$ 100 (R$ 495) a US$ 400 mil (quase R$ 2 milhões).

Antes mesmo do apito final, a partida ficou marcada por outras confusões entre os atletas. O atacante Léo Baptistão, do Santos, e Simón Ramírez, zagueiro do La Calera, foram expulsos já na reta final dos acréscimos do segundo tempo. E o gol da vitória, marcado por Lucas Barbosa, saiu aos 56 minutos do segundo tempo, logo após a confusão. Agora o Santos depende apenas de si para avançar na Sul-Americana.