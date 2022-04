Torcedores do Boca debocham de prisão e voltam a cometer racismo

Menos de 24h depois de ser preso por imitar um macaco para a torcida do Corinthians, o argentino Leonardo Ponzo voltou a se envolver em um caso de racismo. O homem, que é torcedor do Boca Juniors, foi liberado na manhã desta quarta-feira (27), após o pagamento de fiança no valor de R$ 3 mil.

Após a saída da delegacia, Ponzo apareceu em uma foto de um colega de arquibancada. "Aqui não deu nada", escreveu Nicolás Garay, debochando da detenção 'relâmpago'. Ao lado da frase, o homem colocou um emoji de macaco, em mais uma ofensa racista.

Leonardo Ponzo foi detido pela Polícia Militar na noite de terça-feira (26), durante o intervalo da partida entre o Corinthians e o Boca Juniors, na Neo Química Arena, pela fase de grupos da Libertadores. A PM tinha em mãos imagens feitas por brasileiros que mostravam o argentino imitando macacos nas arquibancadas.

O homem foi enquadrado no crime de injúria racial, que prevê reclusão de um a três anos e multa.

O Timão venceu o Boca Juniors por 2x0. Após a partida, o clube brasileiro se manifestou sobre o caso nas redes sociais. "O Corinthians repudia todo e qualquer ato de racismo e discriminação e agradece à Polícia Militar pela eficiência no apoio prestado. Esse fato só reforça a importância de nossa luta por um futebol sem ódio".

Também pelas redes sociais, em resposta à mensagem do Corinthians, o Boca repudiou a atitude do seu torcedor. "O Clube Atlético Boca Juniors expressa seu absoluto repúdio aos gestos racistas e xenófobos de um torcedor para os simpatizantes do Corinthians. Na próxima reunião da Comissão Diretiva se analisarão as medidas a implementar e as possíveis sanções a aplicar".