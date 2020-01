Torcedores do Brighton são presos por racismo e homofobia

Três torcedores do Brighton foram presos, na quarta-feira (1º), durante o empate por 1x1 com o Chelsea, pela 21.ª rodada do Campeonato Inglês. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (2), em um comunicado do clube britânico.



Dois deles foram acusados de "insultos homofóbicos" direcionados a torcedores do Chelsea e outro por insultos racistas contra jogadores do time adversário. "Todos os três foram detidos pela polícia fora do estádio e aguardam julgamento", informou o comunicado.



Paul Barber, diretor executivo do Brighton, lamentou a ocorrência da "prisão de pessoas por causa de incidentes repugnantes e indesejáveis de insultos racistas e homofóbicos". "Se a perspectiva de um impedimento vitalício de assistir aos jogos de seus clubes não é dissuasão suficiente, temos de nos perguntar se os tribunais deveriam ter o poder de entregar penas mais severas", afirmou o dirigente.



"Considero impossível compreender como e porquê algumas pessoas pensam ser aceitável comportar-se desta maneira, e deixamos, novamente, bastante claro que, nem o Brighton, nem a comunidade futebolística, irão tolerar racismo, homofobia ou qualquer outra forma de discriminação", completou Baker.

Durante o jogo entre Huddersfield e Stoke, da segunda divisão da Inglaterra, dia 1.º, um anúncio foi feito durante o jogo para que os torcedores parassem com o comportamento ofensivo contra o irlandês James McClean, jogador do Stoke, que aplaudiu a iniciativa. "As pessoas devem ser responsabilizadas por seu comportamento quando chegam a um estádio", disse Michael O'Neill, diretor do Stoke.

O zagueiro Rüdiger, do Chelsea, havia sido vítima de racismo na partida contra o Tottenham, no dia 22 de dezembro, fato que gerou até mesmo uma manifestação do governo inglês. "Claramente ainda há muito trabalho a ser feito pelas autoridades do futebol em eliminar o problema, e estamos comprometidos em trabalhar com eles para estancar isto", afirmou um porta-voz do governo.