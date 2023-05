Torcedores do PSG xingam Messi e disparam: 'Neymar, vá embora'

O clima no Paris Saint-Germain anda cada dia mais turbulento. Torcedores voltaram a protestar contra a diretoria e algumas das principais estrelas da equipe nesta quarta-feira (3), em frente à sede administrativa do clube. Suspenso após viajar à Arábia Saudita sem permissão, Lionel Messi foi xingado pelos ultras, que também pediram a saída de Verratti e Neymar.

"Messi, filho da p***", dispararam os torcedores, que também gritaram "Neymar, vá embora".

Na última segunda-feira (1º), ultras já haviam protestado no CT da equipe, e estendido faixas com mensagens hostis à diretoria e a jogadores. Apesar de liderar o Campeonato Francês, com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o time não vive bom momento na temporada. Nos últimos oito jogos, somou quatro derrotas, incluindo o 3x1 para o Lorient, em casa, no último domingo (30). Também foi eliminado da Liga dos Campeões e da Copa da França.

A bronca da torcida ainda aumentou com a ida de Messi à Arábia Saudita. A viagem não foi autorizada pelo clube, que decidiu suspender o astro por duas semanas. Ele não receberá o salário neste período. Nesta quarta-feira (3), a equipe treinou sem a presença do argentino.

A saída do camisa 30, aliás, já é dada como certa pela imprensa europeia. A renovação não seria mais opção tanto da parte do PSG quanto do jogador. Com isso, o craque deve seguir outro caminho a partir da próxima temporada - Barcelona, Al-Hilal e Inter Miami são apontados como possíveis destinos.

Já Neymar está se recuperando de cirurgia no tornozelo direito. Há cerca de uma semana, o brasileiro voltou ao CT do clube e tirou bota de imobilização.