Torcedores invadem CT do Fluminense e cobram jogadores

Os jogadores do Fluminense passaram por um susto na tarde desta sexta-feira (30). Um grupo de torcedores invadiu o CT do clube para cobrar os jogadores. No momento da invasão, os atletas iniciavam o aquecimento. Os cerca de 30 torcedores que conseguiram ter acesso já estavam no portão do CT antes do início da atividade. Jornalistas que trabalhavam no local chegaram a ser ameaçados.

Dentro do Centro de treinamentos, jogadores mais experientes como os zagueiros Gum e Digão, e os goleiros Rodolfo e Júlio César, conversaram com os torcedores. O clima era de muita cobrança e pedidos para que os atletas não deixem o clube ser rebaixado.

O Fluminense vive um momento delicado na temporada. Atualmente os jogadores estão com quatro meses de salários atrasados. Alguns jogadores cobraram publicamente o pagamento. Dentro de campo, o time amargou a eliminação na Copa Sul-Americana ao ser derrotado por 2x0, pelo Atlético-PR. O resultado culminou na demissão do técnico Marcelo Oliveira.

Em seu lugar, assumiu o auxiliar Fábio Moreno. Ele tem a missão de evitar que o time seja rebaixado para a Série B. O Fluminense tem 42 pontos e neste domingo (2) recebe o América-MG, em confronto direto, no Maracanã.