Tráfego será interditado na Avenida Sete nesse final de semana

Para garantir o andamento das obras de requalificação na Avenida Sete de Setembro, o tráfego de veículos será interditado nesse sábado (30) e domingo (1º). O bloqueio será realizado a partir das 14h, entre a Rua Politeama e a Praça da Piedade, e a previsão da Transalvador é que a via seja liberada a partir das 20h do domingo (01).

Quem vem do Campo Grande com destino à Praça Castro Alves deverá acessar a Rua Politeama e Rua Direita da Piedade, voltando à Avenida Sete de Setembro pela Praça da Piedade. O bloqueio não afetará a trânsito dos veículos que estejam na Rua Forte de São Pedro ou na Rua Carlos Gomes com destino ao Campo Grande.

Agentes de trânsito estarão pela região, para orientar os condutores sobre o bloqueio e as opções de tráfego.

Ondina e Rio Vermelho

Também nesse fim de semana, o tráfego de veículo terá de ser bloqueado em dois pontos diferentes da Avenida Oceânica. As interdições acontecem em períodos e locais distintos. Por isso, é preciso que os condutores fiquem atentos às alterações, que são necessárias para avanço das obras de requalificação que acontecem entre Ondina e o Rio Vermelho.

Agentes de trânsito e monitores de tráfego estarão em ambos os pontos da via para orientar os condutores e pedestres sobre as alterações e opções de tráfego. O acesso local será liberado para moradores e clientes dos estabelecimentos localizados nos trechos interditados.

No Rio Vermelho, a interdição ocorrerá entre o Morro da Paciência e o Restaurante Sukiyaki. O trânsito será bloqueado a partir das 21 horas do sábado (30). A previsão é de que o fluxo seja liberado às 5 horas da segunda (02).

Os veículos provenientes da Rua da Paciência que desejarem ir no sentido Barra, deverão acessar a Rua Eurycles de Matos e avenidas Anita Garibaldi e Adhemar de Barros. Já quem trafega no sentido Ondina – Rio Vermelho, deverá utilizar as avenidas Adhemar de Barros e Anita Garibaldi, seguindo pela Rua Conselheiro Pedro Luiz.

O acesso à Travessa Bartholomeu de Gusmão continuará sendo feito pela Rua Eurycles de Matos e os veículos que saem da travessa somente poderão seguir no sentido Rio Vermelho. Moradores da Vila Matos deverão utilizar a Avenida Anita Garibaldi para entrar e sair da região, já que o acesso pela Avenida Oceânica estará interditado.

Ondina

O bloqueio do trânsito iniciará a partir das 7h do domingo (01) até às 17h do mesmo dia no trecho entre o Morro do Cristo e a Avenida Adhemar de Barros. Os veículos que trafegam pelos locais interditados terão como opção de tráfego acessar a Rua Arthur Neiva e Avenida Centenário. O acesso de moradores do trecho entre o Cristo e o Othon será liberado na barreira do Morro do Cristo. Já os residentes do Ondina Apart Hotel deverão utilizar as barreiras localizadas na Avenida Adhemar de Barros ou na saída da Ruas Professor Sabino Silva.