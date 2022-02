Travessia de canoa entre Salvador e Morro de SP terá mais de 200 atletas

Mais de 200 atletas se preparam para um desafio neste sábado (19): uma travessia de canoa entre Salvador e Morro de São Paulo, em Cairu. A prova, considerada a mais longa da modalidade sem revezamento do Brasil, terá percurso de 60 km, com tempo médio estimado de 6h de duração.

A largada acontecerá às 7h, a partir do Yacht Clube da Bahia, e o horário limite de chegada na Praia Linda da Gamboa do Morro é às 17h. Os participantes podem disputar as as categorias VA'A, Canoagem Oceânica e Surfski, reunindo embarcações que comportam de um até seis atletas.

Ao todo, 203 pessoas estão inscritas na travessia, vindas de 12 estados das cinco regiões do Brasil, incluindo o Distrito Federal.

“As nossas águas são excelentes para a navegação e a Canoagem é uma modalidade que tem ganhado prestígio, então é uma honra compartilhar a estrutura e a paisagem do nosso arquipélago para essa competição”, disse Cláudio Brito, secretário de Turismo de Cairu.

O desafio é realizado pelo Yacht Clube, com apoio da Prefeitura Municipal de Cairu, que disponibilizará guardas-municipais e equipe de saúde. Nesta edição, por causa dos protocolos de segurança contra a pandemia, não haverá a tradicional comemoração festiva em solo.