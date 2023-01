Três pessoas são esfaqueadas em ataque a igreja evangélica em Salvador

Três pessoas ficaram feridas durante uma ataque dentro de uma igreja evangélica, no bairro de Sussuarana. O crime aconteceu nessa terça-feira (3), na Avenida Ulysses Guimarães.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito de 28 anos entrou no local com uma faca, tipo peixeira, e esfaqueou as pessoas que estavam no local. De acordo com a Polícia Civil, o alvo do suspeito eram os pastores da instituição.

Uma equipe da 48ª CIPM fazia rondas pelo bairro quando foi acionada por testemunhas, que relataram o crime. Ao chegarem, os militares constataram o fato. O suspeito já havia sido detido por outros membros da congregação. Com ele, foi encontrada a arma utilizada no crime.

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque.