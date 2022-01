Treta? Letícia Bufoni manda indireta após separação de Medina

Leticia Bufoni não perdeu tempo. Logo depois que a separação de Gabriel Medina e Yasmin Brunet foi anunciada publicamente, nesta quinta-feira (27), a skatista usou seu Twitter para publicar o que seria uma indireta.

"É... O gigante acordou", escreveu, para delírio de muitos seguidores. A mensagem já tem mais de 18 mil curtidas na rede social - e o número só aumenta.

Pouco depois, ela negou a alfinetada, e disse que está na Argentina "aprendendo a pilotar avião".

É… o gigante acordou! — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) January 27, 2022 Eu aqui na Argentina aprendendo a pilotar avião! ????

E vcs achando q eu tô alfinetando o povo… pronto ???? pic.twitter.com/hAWtDDi2el — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) January 27, 2022

Os dois atletas tinham uma relação muito próxima antes de Medina se casar com Yasmin, inclusive com rumores de um affair. Eles chegaram a fazer uma tatuagem juntos, cravando as iniciais um do outro na pele. Mas tudo começou a ruir após o surfista se envolver com a modelo.

Durante a Olimpíada de Tóquio, Medina não foi autorizado a levar Yasmin para o Japão, e Letícia debochou sobre o assunto ao reagir a um meme do beijo que o nadador Bruno Fratus deu em sua esposa, Michelle Lenhardt, ao conquistar o bronze na competição pelos 50 metros livre. "Imagina a Yasmin e o Medina vendo isso", dizia a publicação.

A atleta repostou, com emojis de risadas. Logo depois, o surfista publicou uma foto nos Stories com emoji de biscoito, querendo dizer que Bufoni fez a publicação para chamar atenção. A skatista respondeu e afirmou que não estava "alfinetando" ninguém.

Em seguida, ela tuitou "oxi, pode nem rir mais?", e completou: "The Zoeira never ends… Sorry, mas eu sou zoeira mesmo". Yasmin não gostou nada, e entrou na treta: "Falta de respeito never ends".