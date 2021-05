Trio acusado de roubar banco é morto pela PM após bloqueio na BR-101

Três acusados de participar de ataque a banco foram mortos nesta quarta-feira (5) na BR-101, na Bahia, em uma ação das Polícia Militar. Eles são suspeitos de participar do roubo a uma agência na cidade de Jiquiriçá. O trio foi localizado após uma troca de informações entre equipes das polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal.

Os três foram encontrados no entroncamento de Laje, na BR-101. "Com os levantamentos descobrimos que veículos utilizados nos últimos ataques a bancos na região circulavam no trecho entre Santo Antônio de Jesus e Wenceslau Guimarães", conta o comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira, major Rodrigo Fábio.

Um bloqueio foi feito na BR-101 para identificar e abordar os carros apontados na investigação. Uma Fiat Doblo com restrição de roubo foi parada nesse ponto. Seis pessoas que estavam dentro do veículo conseguiram sair e entraram em uma área de mata para fugir.

As equipes da Cipe Cacaueira fizeram buscas na região e, segundo a polícia, foram alvos de tiros. Os policiais revidaram, baleando e matando três dos supeitos. Os outros conseguiram escapar.

Foram apreendidos duas pistolas calibre 40 e 9mm, além do veículo Fiat Doblô, de placa OKI1457.