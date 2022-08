TRT da Paraíba publica edital de concurso

O Tribunal Regional do Trabalho da 13° Região, na Paraíba, publicou o edital do concurso nessa terça-feira, 16 de agosto. São oferecidas quatro vagas imediatas mais a formação um cadastro de reserva em cargos de técnico e analista judiciários.Dessa total, são três destinadas aos técnicos e para analista. Para concorrer ao cargo de técnico, é preciso ter o nível médio e o curso específico na área, quando necessário. O técnico da área administrativa, por exemplo, exige apenas ao nível médio. Para os cargos de analista é preciso ter o curso de graduação.

Os salários variam de R$7.591,37 para técnicos; e R$12.455,30 para analistas.Vale destacar que tanto os concursados terão direito ao vencimento básico e mais a Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ), além do auxílio-alimentação.

As inscrições para o certame terão início no dia 22 de agosto e ficarão disponíveis até 20 de setembro, pela internet, no site da Fundação Getúio Vargas (FGV https://conhecimento.fgv.br/concursos), que será a responsável pela seleção. Os valores são de R$75 para os técnicos e R$95 para os analistas.

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 27 de novembro, nas cidades de João Pessoa e Campina Grande. As avaliações terão caráter eliminatório e classificatório.Os exames estão previstos para o turno da manhã, de 8h às 12h30, no caso do analista, e no turno da tarde, de 15h às 19h, no caso do técnico.

Os candidatos de nível médio responderão a 60 questões, enquanto os de nível superior terão 70 perguntas na prova objetiva. O concurso contará ainda com o Teste de Aptidão Física (TAF), que será realizado exclusivamente para o cargo de Técnico Judiciário - Polícia Judicial.

Confira os cargos em disputa:

Técnico

Área Administrativa - Sem Especialidade

Polícia Judicial

Enfermagem

Tecnologia da Informação

Analista

Área Judiciária

Área Administrativa - Sem Especialidade

Oficial de Justiça Avaliador Federal

Arquiteto

Estatística

Tecnologia da Informação

Biblioteconomia

Contador

Engenharia Elétrica

Medicina

Medicina Psiquiátrica

Odontologia

Serviço Social



Saiba mais:

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba

Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Cargos: técnico e analista

Vagas: 4 + CR

Requisitos: médio e superior

Salários: R$7.591,37 e R$12.455,30

Inscrição: 22 de agosto a 20 de setembro

Taxa: R$75 e R$95

Provas: 27 de novembro