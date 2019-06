Trump promete acordo comercial para que britânicos rompam com UE

A agenda de Trump provocou críticas. O ministro britânico do Comércio, Liam Fox, afirmou que o Brexit "não pode ser usado como arma" para aqueles que procuram se aproveitar do Reino Unido. "A hipótese de uma saída sem acordo não pode ser tirada da mesa, caso contrário ficaremos sem cartas para negociar." Já o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbin, afirmou que Trump "quer se aproveitar do enfraquecimento do Reino Unido para obter um acordo" bom apenas para os EUA.

O temor se deve às dificuldades que o Reino Unido tem enfrentado para selar acordos comerciais. Segundo dados oficiais, 49% do comércio do país se dá com a UE, 15% com os EUA e 36% com outros países. Estimativas mostram que o país teria de renegociar 750 acordos comerciais, firmados por meio da UE, que perderiam a validade após o Brexit. Até fevereiro, Londres havia concluído apenas 45.

Em termos financeiros, até agora, o Reino Unido conseguiu acordos que cobrem € 41,5 bilhões dos € 132 bilhões do comércio com a UE. Especialistas afirmam que seria muito difícil para os EUA negociarem um acordo comercial com o Reino Unido que compensasse as perdas do Brexit, porque os EUA são menos importantes para a economia britânica. Em 2017, os EUA representavam 18% das exportações e 11% das importações, enquanto a UE respondia por 45% e 53%, respectivamente.

Especialistas relacionam a extensão do comércio a três forças: o tamanho do parceiro comercial, a distância e a profundidade dos acordos comerciais. "UE e EUA têm economias de tamanhos parecido, mas fazemos três vezes mais comércio com a UE do que os EUA, porque ela está mais perto", disse Alan Winters, da Universidade de Sussex.

Para compensar qualquer queda após o Brexit, o comércio entre Reino Unido e EUA teria de crescer em proporção maior - cada queda de 10% do comércio com a UE exigiria um aumento de 37% no comércio com os EUA. Além de não compensar as perdas, analistas afirmam que, em um mundo pós-Brexit, o Reino Unido será forçado a fazer mais concessões.

Em fevereiro, a Casa Branca publicou um relatório com diretrizes para um acordo comercial com o Reino Unido, defende uma linha-dura na negociação para garantir "acesso abrangente" a produtos agrícolas americanos na Grã-Bretanha.

"O acordo que os americanos têm em mente está mais próximo de um relacionamento abusivo com um país vulnerável", disse ao jornal O Estado de S. Paulo David Henig, diretor do Centro Europeu de Política Econômica Internacional. "Trump parece mais interessado em uma diplomacia tarifária, de embate, que tenta obter o máximo de vantagem a qualquer custo." Para especialistas, o cenário reflete o reduzido poder de barganha que os britânicos terão após o Brexit. "O Reino Unido negociará como um país de 66 milhões de pessoas, enquanto a UE representa um bloco de 500 milhões", afirma Henig. (Com agências internacionais)

