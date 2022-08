Turminha dos Bolofofos faz apresentação única no TCA

“Pão Pão Pão Pão Pão de queijo, isso é tudo que eu desejo”... É o hit chiclete da turminha dos Bolofofos, que têm mais de 2 bilhões de views na internet e conquista fãs de todas as idades. Eles chegam a Salvador para apresentação única, neste sábado (6), às 17h, no Teatro Castro Alves.

A fórmula é simples: músicas alto astral que não deixam ninguém de fora. A obra é pensada levando em conta a diversão da família inteira. Com ritmos da cultura pop e humor inteligente, Bolofofos cantam de maneira bem-humorada situações e emoções do dia-a-dia. Músicos de várias nacionalidades se uniram para produzirem as canções do espetáculo.

Os personagens infantis Bunny (a coelhinha), Rick (o leãozinho), Sophie (a gatinha), Pow (o polvinho) e Pipi (o bebê corujinha) são donos de sucessos como Funk do Pão de Queijo, Domingo Abacaxi Flamingo, Mamãe eu Risquei o Sofá e muitos outros.

SERVIÇO: Bolofofos Live Show | sábado (6), 17h, no Teatro Castro Alves | Ingressos: R$ 100 / R$ 50, à venda na bilheteria do teatro e no Sympla