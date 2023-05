TV: Irmão de Shakira trocou socos com Piqué para defender cantora

A polêmica separação de Shakira e Piqué ganhou mais um capítulo. Dessa vez, com direito até a briga física, envolvendo o ex-jogador e um irmão da cantora, Tonino. Segundo o programa Mesa Caliente, da TV Telemundo, os dois teriam trocado socos em Miami, e a polícia precisou ser chamada para apartar a briga.

Piqué viajou aos Estados Unidos, onde a ex-mulher está morando, para visitar os filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8. Durante a visita, no último fim de semana, o ex-zagueiro teria tido uma forte discussão com a colombiana. Tonino, então, foi atrás do ex-cunhado para tirar satisfações.

"A notícia deste fim de semana é que Shakira teria tido uma briga forte com seu ex-marido, e a discussão, supostamente, teria se tornado tão violenta, que apareceu o Tonino, irmão da cantora. Entende-se que ele bateu em Piqué para defender a irmã", afirmou a jornalista espanhola Verónica Bastos, durante o Mesa Caliente.

Verónica também falou que a polícia foi chamada para apartar a discussão. Mas não foi feito boletim de ocorrência ou registro similar.

"Segundo rumores, a polícia teve que intervir para parar a briga, e temos que esclarecer que não há relatório policial, porque nós buscamos", disse a jornalista. "Não há relatório público oficial sobre o referido incidente”, completou.

Piqué foi fotografado no último fim de semana com os filhos em uma pizzaria e em um hotel de Miami. Shakira se mudou para a cidade com Sasha e Milan após o fim do casamento com o ex-jogador.