UFRB abre 11 vagas para professores com salários que chegam a R$ 10 mil; veja vagas

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu editais com onze vagas para concurso público de professor efetivo. Quatro vagas são para o Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), Campus Cachoeira; e sete para Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT), Campus Santo Amaro. Para participar do concurso, em todas as áreas, os candidatos devem ter o título de doutor.

Os candidatos inscritos concorrem ao cargo de professor adjunto com dedicação exclusiva, pagando R$ 200,00 de taxa de inscrição. A isenção de pagamento da taxa de inscrição somente será concedida aos candidatos amparados pelo Decreto 6.593, de 02/10/2008, Decreto 6.135, de 26/06/2007 e pela Lei 13.656, de 30/04/2018. As solicitações de isenção serão aceitas no período de 01 a 07 de agosto para o concurso do CAHL; e de 01 a 10 de agosto para o concurso do CECULT.

O vencimento básico para professores doutores com dedicação exclusiva é de R$ 4.472,64, mais retribuição por titulação no valor de R$ 5.143,54 e auxílio alimentação de R$ 458,00.

O cargo de professor tem por atribuições as atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção de conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura, às inerentes ao exercício das funções de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria Instituição, além de outras previstas na legislação vigente.

CAHL

As inscrições para o concurso de professor efetivo do CAHL acontecem no período de 01 a 15 de agosto no site de Concursos da UFRB. Os candidatos aprovados serão lotados no Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), Campus Cachoeira.

As vagas ofertadas são para as seguintes Áreas de Conhecimento: Psicologia da Educação - Psicologia Social/Sociedade, Cultura e Ensino de Ciências Sociais (01 vaga); Ensino de Artes Visuais/Arte e Patrimônio (01 vaga); Ciências Sociais – Arqueologia/Arte e Patrimônio (01 vaga); e Cinema Documental e Cinema Decoloniais / Arte e Patrimônio (01 vaga).

Confira o Edital Nº. 03 - CAHL.

CECULT

As inscrições para o concurso de professor efetivo do CECULT acontecem no período de 01 a 19 de agosto no site de Concursos da UFRB. Os candidatos aprovados serão lotados no Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT), Campus Santo Amaro.

As vagas ofertadas são para as seguintes Áreas de Conhecimento: Arte e Educação/Artes (02 vagas); Educação e Tecnologias/Educação (01 vaga); Linguagens/Linguística, Letras e Artes (01 vaga); Projeto de Design para Mídias Digitais/Artes (01 vaga); Canto Popular/Artes (01 vaga); e Teclado/Artes (01 vaga).

Todas as demais informações de interesse dos candidatos, tais como: possíveis editais de retificação, homologação das inscrições, resultado de julgamento de recursos, homologação do resultado final do concurso, além de outras que se façam necessárias, serão divulgadas no site de Concursos da UFRB. É dever do candidato acompanhar todas as informações divulgadas na página de concursos bem como as disponibilizadas nos locais de prova.

Confira o Edital Nº. 04 - CECULT.

Mais informações em ufrb.edu.br/concursos.