Ultracargo oferece curso de formação com 50% das vagas são reservadas para mulheres

A Ultracargo, maior empresa independente de armazenagem de granéis líquidos do Brasil, oferecerá um curso gratuito com o objetivo de formar operadores portuários nas comunidades próximas ao Porto de Aratu, no município de Candeias. São 25 vagas com o intuito de promover a qualificação profissional e preparar trabalhadores locais para futuras vagas de trabalho, tanto na Ultracargo quanto em outras empresas que operam no Porto.

O curso será realizado na modalidade EAD e terá início em novembro, com conclusão prevista para fevereiro de 2023. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h. As inscrições estarão abertas de 20 de setembro a 07 de outubro. Para se inscrever, basta mandar o currículo para o e-mail: projetos07@atrativarh.com.br

Para participar é necessário ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo, desejável nível técnico, e residir nos municípios próximos ao Terminal de Aratu, como Candeias, Ilha de Maré, Simões Filho, Camaçari e Dias D’Avila, por exemplo. O curso é gratuito e metade das vagas será reservada ao público feminino.

Um curso de formação nos mesmos moldes já foi oferecido pela Ultracargo em Barcarena, no Pará, onde a companhia opera um terminal no Porto de Vila do Conde. A iniciativa ajudou a elevar o percentual de mulheres em uma função tipicamente ocupada por homens: elas compõem cerca de um terço do quadro de operadores do terminal. Além de contribuir para tornar a empresa mais diversa, a experiência demonstra que as mulheres nas operações ajudam a construir um ambiente mais acolhedor, seguro e eficiente.

“A inclusão das mulheres em atividades operacionais e industriais é uma iniciativa de extrema importância no enfrentamento de desafios sociais e estruturais no Brasil. Passa por incentivo à formação e pela mudança da cultura das organizações para que as mulheres sejam aceitas e bem recebidas, considerando que esses ambientes ainda hoje são majoritariamente masculinos. Esse é um cuidado que temos aqui na Ultracargo”, diz Patricia Gomes, Diretora de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade da empresa.

A oferta do curso contribui para melhorar a qualificação profissional das pessoas que moram próximas a regiões onde as habilidades ensinadas são requisitadas pelo mercado de trabalho. Desta forma, após a conclusão do curso, os alunos estarão preparados para assumir posições em diversas empresas do setor. Com uma proposta de incentivar a inscrição das mulheres, o curso também colabora para reduzir a desigualdade de gênero:

“Além de beneficiar as comunidades próximas dos nossos terminais, entendemos que essa iniciativa gera muito valor para a empresa, pois as mulheres trazem um diferencial na gestão e execução de atividades que demandam diligência, atenção e cuidado consigo e com os outros”, completa Patrícia.





Sobre a formação:

Período de inscrição: 20/09 a 07/10/2022

Início do curso: Novembro de 2022 – conclusão prevista para fevereiro de 2023

Local e horário do curso: EAD, segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h

Requisitos: ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo (Nível técnico, desejável), residir no entorno do Terminal de Aratu (Candeias, Simões Filho, Camaçari, Dias D’Avila, Ilha de Maré etc)

Número de vagas: 25

Caminho para se inscrever: Enviar o currículo para o e-mail projetos07@atrativarh.com.br