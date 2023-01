Um dos criminosos mais procurados do Ceará, 'Lúcifer' é morto a tiros

Um homem conhecido como "Lúcifer" foi assassinado na manhã dessa sexta-feira, 6, em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Lúcifer, apelido de Jean Lima de Freitas, havia fugido do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira (IPPOO) II, em Itaitinga, em outubro de 2022. Com antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, ele integrava a lista de procurados da SSPDS. Ele seria líder de uma facção com atuação no Estado.

Segundo a lista, disponível no site da SSPDS, Lúcifer era considerado perigoso. A Secretaria pagaria recompensa de R$ 4 mil por informações relevantes sobre o paradeiro do homem de 26 anos.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada após moradores do bairro Novo Portugal ouvirem uma série de tiros. Chegando ao local, encontraram o corpo de Jean já sem vida.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local. O autor dos disparos não foi identificado, e a DHPP segue com as investigações.