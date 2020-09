Um milhão de pessoas solicitaram o documento do carro pela internet na Bahia

Se você ainda espera a chegada do documento do carro pelos Correios ou está pensando em ir ao Detran-BA ou ao SAC para buscá-lo, desista. O documento em papel moeda de cor verde foi extinto no final de abril e substituído pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e), que na última sexta-feira (4) alcançou a marca de um milhão de solicitações no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), por meio do SAC Digital. Do total de procedimentos, 79% estão relacionados a pessoas físicas e 21% a empresas.

“Em apenas quatro meses e enfrentando uma cultura histórica, os números refletem que fizemos a coisa certa. Os baianos pediam a transformação, que veio com o CRLV eletrônico, disponibilizado hoje de forma simples, rápida e sem custo”, ressaltou o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel.

No portal www.sacdigital.ba.gov.br, o cidadão tem a facilidade de baixar o documento do veículo e imprimir uma cópia em papel comum, no formato A4, que sai com um código bidimensional (QR Code) para atestar sua validade. O serviço está disponível também no aplicativo SAC Digital.

A pessoa precisa se cadastrar na plataforma e informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). No caso de empresa sem identidade virtual, é necessário ainda informar a placa. O CRLV-e obrigatório é liberado para quem está com o licenciamento em dia. O proprietário do carro pode compartilhar o documento eletrônico com outras pessoas.