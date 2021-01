Um modelo que é pura atitude revela as apostas de Verão para homens

O Verão pode ser colorido, estampado e vibrante para eles. A estação mais quente do ano instiga a casualidade, como a escolha de roupas beeem frescas. Neste editorial, selecionamos três hits para a tribo masculina investir nesses dias de temperatura lá em cima. O tie dye, a técnica de tingimento artesanal que se consolidou na moda na quarentena, pelo aspecto aconchegante e divertido é uma das apostas fashion. Também entra em cena uma pegada lúdica, inspiração certeira para injetar bom humor nos looks urbanos. Sem falar no jeans total, um clássico no guarda-roupa masculino. Mas nada vale a roupa, se o homem não se empodera para usá-la. O nosso modelo da vez é símbolo da representatividade, tem atitude de sobra para vestir qualquer modelito e uma história de sonho e determinação para contar. Confira!

Novos caminhos

Quanto tempo leva para realizar um sonho ? Difícil saber , mas persistir pode ser recompensador. Bruno Souza, 35 anos, sempre teve vontade de trabalhar como modelo. Em 2004, em uma praia da Ilha de Itaparica chegou a receber um convite para fotografar e desfilar em Salvador, mas as circunstâncias não foram favoráveis e as coisas não foram adiante. Em 2008 voltou a insistir, porém os custos de cursos preparatórios e book eram altos. Depois de achar que nada ia acontecer, em 2020, de novo perto do mar, na Praia da Paciência, Rio Vermelho, a oportunidade nasceu. O fotógrafo Vinicius Moreira, que assina esse editorial e está acostumado a revelar talentos, gostou do perfil de Bruno, enquanto o rapaz vendia água em sua barraca de praia. O encontro resultou em um convite para um ensaio para a marca de moda fitness e reascendeu em Bruno aquele velho desejo de modelar. Depois de uma conversa com amigos sobre o que fazer, procurou uma agência e se inscreveu no Concurso Beleza Negra 2021, promovido pela One Models Bahia. “Quero seguir em busca desse caminho profissional e quem sabe, inspirar outras pessoas a buscarem o que desejam” , comenta Bruno com vontade renovada.

Ficha técnica



Fotos: Vinicius Moreira (@vinicius_vm)

Modelo: Bruno Souza (@raca_souza)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Todos os looks são da Renner (@lojasrenner)