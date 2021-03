Vacinação de policiais civis contra a covid-19 começa nesta quinta (1º)

A vacinação contra a covid-19 na Polícia Civil da Bahia terá início nesta quinta-feira (1º), em dois pontos de Salvador, das 13h às 16h. Estão elegíveis os servidores policiais maiores de 50 anos, da ativa e que estejam lotados na capital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o policial que se enquadrar nos critérios citados poderá ir ao posto situado no prédio anexo à sede da Polícia Civil, na Praça da Piedade, ou no drive-thru instalado na Universidade Católica do Salvador (Ucsal), em Pituaçu. Ele deve ter em mãos o seu último contracheque.

Antes de se dirigir ao posto de vacinação, o policial civil deve confirmar se seu nome consta na lista disponibilizada no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).