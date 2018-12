Vai à praia? Saiba quais evitar durante o verão em Salvador

Além dos boletins semanais de balneabilidade do Inema, que classificam as praias de Salvador como próprias ou impróprias para banho (ver abaixo), existem outras três dicas para aqueles que vão aproveitar o calor do Verão no litoral baiano. A proximidade com possíveis fontes de poluição pode indicar que a praia está imprópria. A dica é se afastar ao máximo destes locais – e ir no sentido contrário da maré.

“Recomendo verificar se tem foz de rios próximo às praias. Hoje em dia, eles foram transformados em canais e a gente nem lembra que são rios. Essas áreas são críticas porque o rio vem de longe trazendo muitos dejetos”, explica Eduardo Topázio, diretor de águas do Inema.

A coloração da água também pode identificar problemas. “A qualidade se agrava em períodos de maré baixa e principalmente com o período de chuva. Com as chuvas, aumenta o volume de água do rio e o material contaminado que chega ao mar é maior”, destacou ele, contraindicando também a água barrenta, comum em dias chuvosos.

A terceira coisa a se observar quando se escolhe a praia para ir é se existe saída de drenagens pluviais. “Elas são muito visíveis na Barra, por exemplo. Essas saídas acabam levando material da chuva para a praia e também leva a sujeira das tubulações”, diz.

O Inema faz levantamento de balneabilidade em 121 pontos do estado. As amostras são coletadas toda semana em locais com grande concentração de banhistas.

O monitoramento verifica a contaminação pela Escherichia coli que destaca uma presença de poluição de origem fecal. As praias podem ser classificadas como Excelente, Muito Boa, Satisfatória e Imprópria. As três primeiras categorias indicam que a praia está própria.

Segundo levantamento do jornal Folha de S. Paulo, divulgado anteontem, apenas as praias de Stella Maris, Flamengo, Aleluia e Ponta de Nossa Senhora foram consideradas próprias durante todo o ano. Já a da Boca do Rio foi considerada poluída em todas as medições.

O Inema deve divulgar nesta sexta-feira (21) mais um boletim sobre a balneabilidade das praias na Bahia, com os locais que devem ser evitados. Enquanto isso não ocorre, confira o resultado do boletim mais recente, divulgado na sexta passada. A situação também pode ser conferida no aplicativo para celular Vai Dar Praia, disponível para Android e iOS.

Baía de Todos os Santos

Praias impróprias: Aratuba (Acesso pela Rua principal do povoado), Barra Grande (Ao lado do Cais de Barra Grande), Mar Grande (Em frente à Praça Principal, ao lado do Banco do Brasil), Itaparica (Em frente ao Forte de São Lourenço).

Salvador

Praias impróprias: Tubarão (Em frente ao conjunto habitacional, próximo à antiga fábrica de cimento), Periperi (Na saída de acesso à praia após travessia da via férrea), Penha (Situada em frente à barraca do Valença), Bogari(Em frente ao Colégio da PM (antigo Colégio João Florêncio Gomes), Bonfim (Ao lado da quadra de esportes, em frente a rampa de acesso a praia.), Santa Maria (Em frente ao Mar Azul hotel, limítrofe ao Hospital Espanhol, em frente a escada de acesso à praia), Pedra Furada (Atrás do Hospital Sagrada Familia), Farol da Barra(Em frente à Rua Dias D’Ávila), Farol da Barra (Próximo ao Barra Vento e escada de acesso à praia, em frente a Av. Oceânica), Ondina (Próximo a escada de acesso à praia, em frente ao posto BR e Hotel Bahia Sol.) Ondina (Situada próximo ao Morro da Sereia em frente ao Ed. Maria José), Rio Vermelho (Em frente a Rua Bartolomeu de Gusmão. Próximo a escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência), Rio Vermelho (Próximo a escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana), Pituba (Em frente a escada de acesso à praia, em frente a Portinox, na Rua Paraíba), Pituba (Atrás da Praça (antigo Clube Português), Armação (Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa.Próximo ao Coliseu do Forró e ao Caranguejo de Sergipe.), Boca do Rio ( Em frente ao Posto Salva Vidas), Corsário (Em frente ao Posto Salva Vidas), Patamares (Em frente ao Posto Salva Vidas Patamares), Piatã (Em frente ao Posto Salva Vidas, próximo ao Clube Costa Verde), Placafor (Em frente ao posto Salva Vidas).

Costa dos Coqueiros

Praias impróprias: Buraquinho (EA cerca de 200 m da foz do rio Joanes), Busca Vida (Em frente a guarita de segurança nº 42 – Lote 42A).

Costa do Dendê

Praias impróprias: Não há irregularidades nas praias.

Costa do Cacau

Praias impróprias: Concha (Em frente as barracas de praia. Próximo ao desembocadura do rio de Contas), Marciano (Próximo ao Bar Litrão.), Malhado (Próximo à escultura da sereia), Avenida (Próximo à lanchonete Subway), Cristo (Próximo a Barraca Point Conde Badaró), Sul(Em frente as barracas, acesso Km 0, em direção ao Aeroporto de Ilhéus), Opaba (Próximo à barraca Brilho do Luau), Corurupe (Próximo a Cabana Marysol), Ceplus Montante (A montante da ETE da Embasa).

Costa do Descobrimento

Praias impróprias: Taperapuã (Em frente ao Hotel Porto Belo.), Mundaí (Próximo a foz do Rio Mundaí.)

Costa das Baleias

Praias impróprias: Nova Viçosa (Em frente as barracas de praia).