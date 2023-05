Vai na Fé: Sol se culpa por Jenifer ser filha de um estupro

Jenifer (Bella Campos) e Sol (Sheron Menezzes) terão uma conversa emocionante em Vai na Fé. Aos prantos, a estudante de Direito contará à mãe que sabe que ela foi estuprada por Theo (Emilio Dantas), e a dançarina acolherá a dor da filha.

A protagonista da novela das sete da Globo explicará a Jeni que só escondeu a verdade dela porque não entendia o que tinha vivido: "Nem eu sabia direito o que tinha acontecido comigo. Sempre me culpei tanto. Ainda me sinto suja, mesmo sabendo que fui vítima.

Jenifer contará que Kate (Clara Moneke) ouviu a conversa entre ela, Bruna (Carla Cristina Cardoso) e Ben (Samuel de Assis) e lamentará que a mãe tenha escondido a verdade dela. "Eu queria saber antes. Eu não teria trocado os pés pelas mãos tantas vezes", justificará Jeni, que invadirá o hospital para atacar o estuprador da sua mãe.

A jovem pedirá desculpa por ter feito a mãe reviver essa trauma várias vezes enquanto buscava saber quem era o seu pai biológico. Carinhosa, Sol relembrará tudo o que aconteceu e a importância do acolhimento de Carlão (Che Moais).

"Se eu segui minha vida depois de tudo o que vivi, é porque Deus me deu você. Sempre que eu pensava que não ia conseguir, algo dentro de mim dizia que ia dar certo. Porque você tava comigo. Aí Carlão chegou na minha vida e eu pude ver o tanto de amor que ainda existia no mundo. E que eu merecia esse amor. Assim como você merece ser amada. E é", diz a dançarina.

Jenifer reforçará que a mãe não teve culpa de nada. "Por isso eu fiz tudo o que fiz. Desisti do Ben, menti... Eu só queria manter o Theo longe de você. E eu não consegui", falará Sol, que abraçará ainda mais a filha, emocionada.

Veja os resumos da semana de Vai na Fé:

Terça (16)

Lui confronta Wilma. Jenifer pergunta para Sol sobre as consequências do contrato que ela assinou. Ben questiona Bruna sobre o estado de Sol. Lui repreende Vitinho. Clara se assusta com o comportamento de Theo ao falar sobre Sol. Helena não aceita que Clara fale sobre Theo durante a aula. Guiga reclama de Emílio para Lumiar. Jenifer questiona o Pastor Miguel sobre Hugo. Vitinho descobre que Ivy entregou Wilma para Anthony e Érika. Sol se aconselha com o Pastor Miguel. Guiga decide fazer um bazar, e Yuri a ajuda. Sol tenta se explicar para Lui. Jenifer procura Hugo. Alice fala com Yuri sobre Vini. Lui impede Sol de pagar a multa pelo contrato e rompe com Wilma.

Quarta (17)

Wilma se surpreende com a decisão de Lui. Guiga beija Yuri. Jenifer intercede por Hugo com Naldo. Lumiar recebe diversos buquês de flores de Theo. Simas descobre que Bia o traiu com Fred e termina o namoro. Hugo pede ajuda para Orfeu. Theo embriaga uma moça, parecida com Sol mais jovem, e a seduz. Jenifer e Hugo se beijam. Lui toma uma decisão, e faz uma reunião com a banda. Lumiar avisa a Theo que a nova audiência foi marcada. Theo provoca Sol, Ben e Jenifer ao chegar para a audiência.

Quinta (18)

Jenifer é hostil com Theo. Guiga implora que Yuri a ajude a receber dinheiro por uma publicação. Rafa tenta ser solidário com Jenifer. Bela ajuda Guiga a gravar um vídeo dela com Yuri. Vini pede para conversar com Yuri. Clara tenta falar com Sol, que reage com hostilidade. Começa a audiência de paternidade de Jenifer. Theo pede para Clara assinar um novo contrato social. Ben revela à Sol que sabe o que Theo fez com ela no passado. Bia desabafa com Jenifer. Kate promove um encontro entre Rafa e Jenifer. Ben discute com Lumiar. Orfeu pede para Lumiar atender Geremias, um amigo de caráter duvidoso. Ben se aconselha com Mãe Ana. Theo se preocupa com Lumiar ao vê-la com Geremias. Vitinho arma em encontro com Maiara e Maraisa para animar Lui.



Sexta (19)

Maiara e Maraisa passam o dia na mansão de Lui. Theo ameaça Orfeu. Sol implora que Bruna não conte para Jenifer o que Theo fez com ela. Jenifer pede perdão a Sol. Ben conversa com Simas sobre Theo. Sol hostiliza Theo ao ver o empresário na sua casa. Jenifer questiona a mãe sobre seu relacionamento com Ben e Theo. Rafa não gosta quando o pai pede para ele ajudá-lo a se aproximar de Jeni. Ben se preocupa quando Jenifer avisa que Theo esteve em sua casa. Lui decide ir para o Retiro de Fábio e convida Sol para ir junto. Ben conversa com a procuradora Valéria sobre o caso de Emílio. Yuri entrega o dinheiro da publicação para Guiga. As contas de Guiga são liberadas. Ben encontra Valéria em um restaurante. Geremias sofre um atentado no bar de Orfeu.

Sábado (20)

Lumiar e Geremias são alvejados por tiros. Valéria avisa a Ben sobre o atentado envolvendo Lumiar. Guiga se desespera ao perceber que foi roubada por Emílio e tenta falar com seu advogado. Ben chega ao bar de Orfeu e encontra Lumiar ferida. Geremias tenta dar um recado para Lumiar sobre as provas que tem, mas é levado para cirurgia. Yuri incentiva Guiga a denunciar Emílio. Theo se desespera ao saber do atentado sofrido por Lumiar. Orfeu impede Theo de agredi-lo. Lui se despede da banda e de Wilma. Jenifer se encontra com Tatá no bar de Simas. Rafa convida Ben para posar para ele. Um falso enfermeiro entra no quarto de Geremias. Vitinho recebe uma grande proposta para a banda. Lumiar é informada sobre o agravamento do estado de Geremias.