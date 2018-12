Vale título: Vitória e Lusaca decidem Baianão de Futebol Feminino

Quem disse que o futebol baiano está de férias? Neste sábado (8) tem decisão de título no Barradão. É do Campeonato Baiano de Futebol Feminino de 2018: Vitória e Lusaca se enfrentam às 15h, com entrada gratuita para a torcida.

O duelo reúne as duas últimas equipes campeãs baianas. O Vitória venceu a edição de 2016, e o Lusaca, a do ano passado. Ambos seguem invictos - as leoas chegaram à partida com oito triunfos e um empate e o Lusaca com seis vitórias e três empates.

O jogo de ida, em Camaçari, na quarta-feira (5), acabou em 0x0. Qualquer outro empate neste sábado leva a decisão para os pênaltis.

O placar sem gols é uma raridade para o time rubro-negro. O Vitória chegou à decisão com o melhor ataque da competição - quiçá do Brasil. São 86 gols marcados em apenas nove jogos, uma média de 9,5 tentos por partida.

Bicampeãs?

Entre as rubro-negras, são 11 remanescentes do título de 2016: Jamile, Raquel, Yasmin, Naira, Mariana, Milena, Roqueline Sebáh, Ariane, Ana Paula, Dan e Verena – que foi artilheira daquela edição.

No Lusaca, dez jogadoras podem ser bicampeãs neste sábado: Van, Camila, Nainara, Andiara, Nine, Maria Vitória, Miúda, Juru, Norma e Sirneide.

A leoa Milena conta com a presença da torcida: “Fizemos um bom jogo (ida), mas o gol não saiu. Agora, precisamos do apoio da torcida em nossa casa, apoiando a gente do início ao fim”, afirmou a jogadora, animada.

Artilheira do Lusaca, a atacante Maria Vitória ganhou da torcida do Bahia um apelido: Maria Triunfo. Isso porque a equipe se tornará o time feminino do tricolor a partir de 2019. “O time está confiante, vamos atrás desse bicampeonato”, disse ela.

Em 2018

As duas equipes tiveram uma boa temporada em 2018. O Vitória foi destaque, com a conquista do acesso à divisão de elite do Brasileirão Feminino. As leoas haviam sido rebaixadas em 2017.

A zagueira Isabela quer terminar bem o ano: "É um jogo importante, teremos a chance de devolver o troféu do Baianão ao Vitória. Fizemos uma boa temporada, voltamos para a Série A1 de maneira invicta, subimos no pódio na Copa do Nordeste e, agora, precisamos do título pra fechar com chave de ouro".

O Lusaca também disputou o Brasileiro A2, mas não conseguiu o acesso. Com a participação na final, jogará o campeonato novamente no ano que vem, desta vez como Bahia.

Um dos destaques do Lusaca no estadual é a goleira Vandinubia, a Van. Ela tem dez anos de Lusaca, está no clube desde que foi criado: "A minha expectativa é a melhor possível, vamos batalhar para sairmos com o triunfo".