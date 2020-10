Vasco anuncia português Ricardo Sá Pinto como seu novo treinador

Ricardo Sá Pinto é o novo técnico do Vasco. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube carioca anunciou a contratação do treinador português, que chega com um contrato válido até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021. Ele vai substituir Ramon Menezes, demitido após uma sequência de resultados ruins na competição, o último deles a derrota por 3 a 0 para o Bahia.

Sá Pinto, de 48 anos, estava desempregado desde a sua saída do comando do português Sporting Braga no fim de 2019. E ele chegará ao Vasco acompanhado por três profissionais para a comissão técnica: o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias.

Ex-jogador, tendo passagens pela seleção de Portugal, o que inclui participações nas edições de 1996 e 2000 da Eurocopa, Sá Pinto iniciou sua trajetória como técnico no Sporting Lisboa. Depois, trabalhou por Estrela Vermelha (Sérvia), Creta (Grécia), Belenenses (Portugal), Al-Fateh (Arábia Saudita), Standard Liège (Bélgica) e Legia Varsóvia (Polônia), além do Braga. E tem o título da Copa da Bélgica na temporada 2017/2018 no seu currículo.

"Guardo esta camisa com muito carinho. Estou muito orgulhoso e muito honrado de ser o vosso treinador. Estamos muito confiantes no trabalho que vamos desenvolver. Sabemos que a situação não é ideal, é de grande responsabilidade, mas também é nas dificuldades que se criam grandes oportunidades. Conto com vosso apoio e vosso carinho. Já sabem: lutar, lutar, pela vitória. Um grande abraço a todos", disse Sá Pinto, em vídeo divulgado nas redes sociais e no qual utilizava uma camisa do Vasco.

Sá Pinto chegará ao Rio ainda nesta semana, mas não vai comandar o Vasco na partida contra o Internacional, no próximo domingo, no Beira-Rio, onde o time seguirá sob o comando de Alexandre Grasseli, técnico dos juniores, que também dirigiu a equipe na derrota para o Flamengo. O auxiliar Diogo Siston e o coordenador Eduardo Húngaro estarão ao seu lado.

Com 18 pontos, o Vasco está em décimo lugar no Brasileirão. E após encarar o Inter, o time receberá o Corinthians, na próxima quarta-feira, em jogo que deve marcar a estreia de Sá Pinto.