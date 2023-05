Vaticano avança em processo de beatificação de surfista e seminarista brasileiro

O Vaticano deu mais um passo no processo de beatificação do surfista e seminarista brasileiro Guido Vidal França Schäffer, que morreu em 2009, aos 34 anos. Neste sábado (20), um decreto do Dicastério das Causas dos Santos reconheceu as "virtudes heróicas" de Guido, tornando-o 'Venerável'.

Guido nasceu em 22 de maio de 1974 em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Ele e morreu em 1º de maio de 2009 quando surfava na praia do Recreio, na capital. Uma prancha solta atingiu a sua nuca, o que causou uma contusão. Com a pancada, Guido desmaiou e morreu por afogamento.

À época, ele estudava teologia no Seminário Arquidiocesano de São José (RJ). O processo de beatificação do brasileiro teve início em 2015. Seus defensores atribuem a ele uma série de milagres.



Guido Vidal França Schäffer estudava teologia no Seminário Arquidiocesano de São José (RJ). (Foto: Reprodução)

Os que reconhecem milagres de Guido acreditam que a figura de um santo carioca, jovem e esportista, pode ajudar a Igreja a se reconectar com o público mais jovem.

No Instagram, uma página dedicada ao agora Venerável, celebrou o avanço do processo. "Vencemos uma etapa muito importante na causa de beatificação, com este decreto Guido recebe o título de Venerável".