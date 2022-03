Veja o que Bahia e Atlético precisam para se classificar no Nordestão

Falta apenas uma rodada para o encerramento da fase de grupos da Copa do Nordeste. E os dois representantes do estado, Bahia e Atlético de Alagoinhas, ainda têm chances de avançar às quartas de final - mas não podem bobear, para não colocarem as vagas em risco.

O Carcará, treinado por Agnaldo Liz, é quem está em situação mais favorável, com a classificação encaminhada. O time ocupa a 4ª colocação do Grupo A, com 10 pontos, e tem passaporte garantido para a próxima etapa com vitória ou empate, mas dá para seguir vivo até com uma derrota. A partida será diante do Sousa, no sábado (19), às 17h45, no Carneirão, em Alagoinhas.

Já o Bahia, do técnico Guto Ferreira, é o 5º colocado do Grupo B, com 10 pontos, e não pode perder. Se empatar ou ganhar, tem chances, mas terá que torcer por algumas combinações de resultados. O Esquadrão encara o Sergipe no Batistão, em Aracaju, também no sábado (19), às 17h45.

Veja os cenários dos dois times:

Bahia:

Se ganhar: precisa torcer para que ao menos um dos dois times acima, Botafogo-PB ou Náutico, não ganhe. Isso pois, com o triunfo, o Bahia chegaria aos 13 pontos. O time da Paraíba é o 3º colocado, com 12 pontos e, se ficar em algum resultado igualado, alcança a mesma pontuação do tricolor. Mas seria ultrapassado já que teria uma vitória a menos. Já o Náutico ocupa a 4ª posição, com 11 pontos e, sem a vitória, seria superado pelo Esquadrão neste cenário.

precisa torcer para que ao menos um dos dois times acima, Botafogo-PB ou Náutico, não ganhe. Isso pois, com o triunfo, o Bahia chegaria aos 13 pontos. O time da Paraíba é o 3º colocado, com 12 pontos e, se ficar em algum resultado igualado, alcança a mesma pontuação do tricolor. Mas seria ultrapassado já que teria uma vitória a menos. Já o Náutico ocupa a 4ª posição, com 11 pontos e, sem a vitória, seria superado pelo Esquadrão neste cenário. Se empatar: precisa torcer por uma série de combinações. A começar pelo Náutico, que teria que perder. Além disso, Sousa (6º colocado, também com 10 pontos, mas saldo pior) e Altos (7º colocado com 9 pontos) não poderiam vencer seus respectivos duelos.

precisa torcer por uma série de combinações. A começar pelo Náutico, que teria que perder. Além disso, Sousa (6º colocado, também com 10 pontos, mas saldo pior) e Altos (7º colocado com 9 pontos) não poderiam vencer seus respectivos duelos. Se perder: está eliminado da Copa do Nordeste.

O Botafogo-PB visita o Sampaio Corrêa no Castelão, no Maranhão, enquanto o Náutico enfrenta o Globo no estádio Barrettão, no Rio Grande do Norte. Já o Sousa pega o Atlético de Alagoinhas no Carneirão e o Altos vai até o Rei Pelé para medir forças com o CSA. Todos os jogos acontecem de forma simultânea e estão marcados para este sábado (19), às 17h45.

Atlético de Alagoinhas:

Se ganhar: garante a vaga. Isso pois chegaria aos 13 pontos e não poderia ser mais alcançado pelo Sampaio Corrêa, que hoje é o 5º colocado, com 7 pontos. Há ainda a chance de avançar em primeiro - mas, para isso, o Carcará teria que não só vencer, mas torcer por derrota do Fortaleza, o atual líder, e tropeços de CSA e Sport, que ocupam a 2ª e 3ª posição.

garante a vaga. Isso pois chegaria aos 13 pontos e não poderia ser mais alcançado pelo Sampaio Corrêa, que hoje é o 5º colocado, com 7 pontos. Há ainda a chance de avançar em primeiro - mas, para isso, o Carcará teria que não só vencer, mas torcer por derrota do Fortaleza, o atual líder, e tropeços de CSA e Sport, que ocupam a 2ª e 3ª posição. Se empatar: também garante a vaga nas quartas. Chegaria aos 11 pontos e não poderia ser mais alcançado pelo Sampaio Corrêa, que só atinge um máximo de 10.

também garante a vaga nas quartas. Chegaria aos 11 pontos e não poderia ser mais alcançado pelo Sampaio Corrêa, que só atinge um máximo de 10. Se perder: ainda dá para avançar, mas não dependerá somente dele. Será preciso torcer para que o Sampaio Corrêa não vença. A Bolívia Querida chegaria aos mesmos 10 pontos do Carcará, mas, como tem saldo de gols melhor, ultrapassaria o Atlético.

O Sampaio Corrêa vai enfrentar o Botafogo-PB no Castelão, no Maranhão. No estádio homônimo no Ceará, o Fortaleza irá receber o CRB, enquanto o CSA pega o Altos no Rei Pelé e o Sport encara o Floresta na Ilha do Retiro. Todos os jogos acontecem de forma simultânea e estão marcados para este sábado (19), às 17h45.

Todos os jogos da 8ª rodada da Copa do Nordeste:

Sergipe x Bahia - Batistão, em Aracaju (SE)

Atlético de Alagoinhas x Sousa - Carneirão, em Alagoinhas (BA)

Fortaleza x CRB - Castelão, em Fortaleza (CE)

Sport x Floresta - Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Sampaio Corrêa x Botafogo-PB - Castelão, em São Luís (MA)

Campinense x Ceará - Amigão, em Campina Grande (PB)

Globo x Náutico - Barrettão, em Ceará-Mirim (RN)

CSA x Altos - Rei Pelé, em Maceió (AL)

As partidas acontecem neste sábado (19), às 17h45.