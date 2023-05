Veja o que se sabe sobre a morte do ator Jeff Machado

O corpo do ator Jeff Machado, de 44 anos, foi achado no dia 22 de maio, concretado no piso de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Jefferson estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro. Ele trabalhou na novela Reis, da Record.

Neste domingo (28), o Fantástico divulgou a identidade um dos suspeitos de ter cometido o crime: Bruno de Souza Rodrigues, um amigo da vítima.

Veja o que se sabe sobre o caso:

Quem era Jeff Machado?

O ator de 44 anos aconteceu quando interpretava um soldado filisteu na novela Reis, exibida desde março de 2022 pela Record TV. De acordo com matérias divulgadas após o seu desaparecimento, Jeff era apaixonado pelos oito cachorros que tinha - todos da raça shetter, que inclusive, contribuíram com a polícia para encontrá-lo (leia mais abaixo).

Segundo a mãe de Jeff, em entrevista ao Metrópoles, o ator tinha o sonho de trabalhar na Globo, motivo pelo qual teria sido enganado pelo seu então amigo, e agora suspeito do crime. Bruno trabalhou na Rede Globo no período em que teria conhecido Jeff. Ele foi demitido em 2018.

Na rede social, em que tinha 10,9 mil seguidores, ele se apresentava como ator, modelo, produtor jornalista, assessor de imprensa e "pai de cães". "Meus filhos Tim Maia, Nando Reis, Elis Regina, Cazuza, Vinícius de Moraes, Gilberto Gil, Rita Lee e Caetano Veloso", escreveu em uma publicação no Instagram em 1 de janeiro deste ano, quando desejou "Feliz 2023!" aos seguidores.

A família é de Santa Catarina, mas Jeff nasceu em Aranguá, no sul do estado, e se mudou para o Rio por conta da carreira de ator. Ele era formado em jornalismo e cinema.

Quando ele morreu e quando desapareceu?

As investigações sobre a morte do ator Jeff Machado, de 44 anos, apontam que ele foi morto no final de janeiro. O corpo dele foi encontrado dentro de um baú em estado de mumificação esta semana.

Esse foi o período que a mãe do ator parou de ter contato direto com o filho. “Falei com o meu filho no dia do aniversário dele, dia 19 de janeiro, e no dia 21. A partir do dia 23 eu ligava para ele e ele dizia: ‘Não posso falar, mãe’. E respondia umas coisas escritas no WhatsApp que eu sentia que não era o meu filho que estava escrevendo”, contou.

Um amigo de Jeff, o veterinário André Meirelles, contou que falou com ele no dia 22 de janeiro, por conta de seu aniversário. Depois disso, no dia 23 de janeiro, o carro de Jeff foi multado por transpor um bloqueio policial à noite.

Como ele foi encontrado?

O desfecho do caso começou no dia 30 de janeiro, quando o primeiro dos oito cães do ator, denominado Cazuza, foi encontrado abandonado pelas ruas do bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade. Os cães de Jeff têm nomes de ídolos da MPB.

Ao encontrar Cazuza, uma moradora da região contactou a ONG Indefesos, comunicando o estado do animal, que parecia muito cansado. No dia 31 de janeiro, outro cão, Vinícius de Moraes, foi encontrado em situação semelhante à de Cazuza.

No dia seguinte, 1 de fevereiro, foram achados ainda Nando Reis e Tim Maia. O "despejo" de cães da raça começou a despertar a atenção. Foi quando uma amiga da ONG informou na página deles que a raça é mais restrita no Brasil e que os criadores costumam usar chips de identificação em seus animais. Até então, o ator não era dado como desaparecido.

A situação mudou após a leitura de dados dos chips instalados nos animais. Todos os cães pertenciam ao ator, que começou a ser procurado para resgatar os bichos ou ser responsabilizado pelo abandono. Uma pessoa chegou a contactar a ONG por meio do WhatsApp. Ela alegou ser a tutora dos animais, pois o dono estaria em viagem. Conforme o relato do suposto tutor, os cães teriam fugido.

No dia 3 de fevereiro foram achadas as cadelas Elis Regina, em Paciência, também na Zona Oeste, e Rita Lee, essa já sem vida, vítima de um atropelamento, no mesmo bairro.

A família só ficou sabendo do desaparecimento dias depois, segundo a amiga do ator, Cintia Hilsendeger. “Nós só soubemos porque os cães do Jefferson foram abandonados. Ao serem resgatados, passaram aquelas maquininhas de microchip e chegaram até ele. Ao entrarem em contato, quem estava com o celular do Jefferson era esse rapaz, que dizia que ele estava indo pra São Paulo, se passando pelo Jefferson. Ele ficou com a chave do carro, com o cartão do banco e com uma procuração pro Jefferson vender a casa pra ele. E isso foi muito anormal…”, explicou ao Metrópoles.

Como estava o corpo?

O corpo tinha sinais de estrangulamento, e por conta do estado avançado de decomposição, a identificação foi feita através da análise de digital.

Um vídeo divulgado pela polícia do Rio de Janeiro mostra o momento que o baú com o corpo do ator Jeff Machado foi achado, enterrado no terreno de um casa.

O advogado da família de Jeff, Jairo Magalhães, disse à Record TV Rio que o inquilino da residência onde o corpo foi encontrado era alguém que "tinha relação de amizade com Jeff".

O que diz a família e os amigos sobre o caso?

O Fantástico ouviu a mãe de Jeff, Maria das Dores. Ela contou que o filho deu várias quantias para Bruno, com a promessa de que seria incluído em uma das novelas da Globo. “(Pagou) R$ 12 mil, depois R$ 2 mil porque tinha que fazer uma filmagem, mais R$ 2 mil porque não sei o quê… Você tem um sonho que ele é tão forte dentro de ti que a impressão é que você fica cego pra realidade”, desabafou ela.

“O Jefferson não tinha inimigos, mas ele teve um falso, que foi o Bruno, que tinha interesse no Jefferson. E ele também trabalhava com produção de teatro, novela, essas coisas… Ele dizia ao Jefferson que trabalhava na Globo e que arranjaria uma ponta pra ele lá. A gente acredita que foi em uma reunião de trabalho na casa do Jefferson que ele foi assassinado”, contou ainda Cintia Hilsendeger, amiga do artista, ao Metropoles.

A amiga de Jeff detalhou como tudo aconteceu: “Eles estavam na casa do Jefferson… o Bruno, mais alguém e o Jefferson. Eles mataram o Jefferson dentro de casa, transportaram ele dentro de um dos baús que ele tinha em casa… baús muito bonitos. E, com requintes de crueldade, enterraram ele, concretaram ele… foi horrível o que fizeram com ele”, declarou.