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IPVA 2026: Prazo para desconto de 8% em placas de final 3 e 4 termina este mês

Contribuintes podem garantir abatimento em cota única ou optar pelo parcelamento em cinco vezes

Nauan Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:04

PEC quer limitar IPVA a 1% e usar peso do veículo como base Crédito: Pedro Ventura/Agência Câmara de Notícias

Os proprietários de veículos com placas de final 3 e 4 na Bahia têm até os dias 29 e 30 de abril para quitar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 8% de desconto. O abatimento é válido para o pagamento em cota única, conforme o calendário da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba).

Para quem prefere o parcelamento, o imposto pode ser dividido em cinco vezes, sem desconto. Nesse caso, a primeira parcela deve ser paga nas mesmas datas de vencimento do desconto (29 de abril para placa 3 e 30 de abril para placa 4). O cronograma de abril também inclui o vencimento da segunda cota para quem já parcelou o imposto de placas com final 1 (dia 29) e final 2 (dia 30).

O contribuinte pode realizar o pagamento via Pix através do portal institucional (www.ba.gov.br aqui tem que ser link nas palavras), acessando o serviço “Pagar licenciamento cota única – emissão do Documento de Arrecadação do eSocial (DAE)”. Também é possível quitar o tributo nos bancos parceiros: Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob.

Para suporte e dúvidas, a Sefaz-Ba disponibiliza o Balcão Virtual no site oficial, além do call center pelos números 0800 071 0071 (fixo) e (71) 3319-2500 (celular).

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) alerta que a regularização total do veículo só ocorre com a quitação do licenciamento anual e de possíveis multas, além do IPVA. O prazo final para a regularização da documentação coincide com o vencimento da quinta parcela do imposto de cada placa.

Outro ponto de atenção é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e). O documento não é mais enviado pelos Correios; o proprietário deve emitir o arquivo digital pelo portal ba.gov.br para uso no celular ou impressão por conta própria.