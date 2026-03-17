ECONOMIA

PEC do IPVA avança na Câmara e ameaça arrecadação bilionária dos estados

Proposta de Kim Kataguiri (União-SP) altera cálculo para peso do carro e prevê economia que pode chegar a até 75% em alguns casos; CCJ deve analisar a admissibilidade do texto nas próximas semanas

Maiara Baloni

Publicado em 17 de março de 2026 às 05:24

PEC quer limitar IPVA a 1% e usar peso do veículo como base Crédito: Criado por IA/Gemini

A tramitação da PEC 3/2026, apelidada de "PEC do IPVA de 1%", coloca em pauta uma mudança estrutural na tributação sobre a propriedade de veículos no Brasil. O texto, apresentado pelo deputado Kim Kataguiri (União-SP), propõe estabelecer um teto nacional de 1% para a alíquota do imposto, hoje definido pelos estados e pelo Distrito Federal, e alterar a base de cálculo do tributo: em vez do valor de mercado (geralmente estimado com base na Tabela Fipe), o valor passaria a ser definido pelo peso bruto do veículo.



PEC quer limitar IPVA a 1% e usar peso do veículo como base 1 de 4

Mudança no critério de cálculo

A proposta questiona o modelo atual sob o argumento de que cobrar um imposto baseado no valor de venda de um bem que sofre depreciação anual gera distorções. Ao adotar o peso do veículo como referência, sistema parcialmente adotado em alguns países, como Estados Unidos e Japão, em combinação com outros critérios, a intenção é aproximar o tributo do impacto que o automóvel pode causar na infraestrutura viária e no meio ambiente.



Para o contribuinte, a medida pode representar uma redução na carga tributária de veículos leves. Um carro de passeio médio, que hoje está sujeito a alíquotas de até 4% em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, teria o imposto reduzido. Por outro lado, veículos pesados tenderiam a pagar valores maiores em função do peso, respeitando o limite de 1%.



O fator político e as assinaturas

O projeto ganhou celeridade ao ser protocolado com a assinatura de 224 parlamentares, número que supera o mínimo de 171 assinaturas exigido para a apresentação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC). O volume de adesões é interpretado nos bastidores como um reflexo do apelo popular da pauta em um ano de discussões eleitorais, uma vez que a redução direta de um imposto que atinge dezenas de milhões de proprietários de veículos no país.



Lideranças da Câmara indicam que a proposta tem força para avançar. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), sinalizou a continuidade do rito com a designação do deputado Rodrigo de Castro (União-MG) como relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Até o dia 16 de março de 2026, a PEC segue na CCJ aguardando o parecer do relator, sem prazo regimental definido para a decisão, embora nos bastidores se projete uma análise entre 40 e 60 dias.



Impacto fiscal e resistência dos estados

Apesar da adesão parlamentar, a medida enfrenta oposição direta de gestores estaduais. Estimativas de entidades estaduais indicam que a limitação da alíquota resultaria em uma redução de arrecadação de cerca de R$ 38 bilhões anuais para as unidades da federação. Para mitigar esse efeito, o texto menciona a possibilidade de cortes de 50% nas emendas parlamentares e limites de 0,1% da Receita Corrente Líquida para gastos com publicidade institucional no âmbito dos entes federativos.



Governadores como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG) e Cláudio Castro (PL-RJ) manifestaram preocupação com a perda de receita, alegando que o IPVA é fundamental para o custeio de serviços básicos. Na Bahia, conforme a Constituição Federal, o impacto atingiria diretamente os municípios, que têm direito a 50% do valor arrecadado com o imposto sobre os veículos licenciados em seu território.



Debate sobre constitucionalidade

A discussão jurídica na CCJ deve focar estritamente na admissibilidade formal da proposta, e não no mérito fiscal. Secretários estaduais de Fazenda sustentam que a União não pode interferir diretamente em um tributo de competência estadual, conforme o art. 155 da Constituição, sem alteração constitucional. Por outro lado, o baixo risco de rejeição nesta fase, avaliado como reduzido nos bastidores, deve-se ao entendimento de que o Congresso pode estabelecer normas gerais via emenda, como ocorre em outros casos de definição constitucional de regras tributárias.



Cenários futuros