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Isenção de IPVA 2026: Seu carro pode estar livre do imposto e você não sabe

Regras estaduais de 2026 garantem isenção de IPVA para veículos antigos, modelos eletrificados e condutores com patologias específicas.

Juliana Rodrigues

Publicado em 7 de abril de 2026 às 10:30

As regras do IPVA 2026 preveem isenção para carros antigos, veículos eletrificados e motoristas com patologias específicas. Crédito: Criado por IA/Gemini

Com a aproximação do calendário tributário de 2026, contribuintes buscam o enquadramento nas normas de isenção do IPVA para reduzir despesas de início de ano.

Como solicitar isenção do IPVA na Bahia 1 de 5

O benefício, contudo, não possui caráter nacional e depende da legislação específica de cada unidade da federação, que estabelece critérios baseados no tempo de fabricação do automóvel, na eficiência energética e em condições de saúde ou deficiências dos proprietários.

A consulta prévia aos requisitos locais é a etapa fundamental para validar o direito à dispensa do pagamento.

Idade do veículo define isenção por estado

O tempo de fabricação do veículo é o principal critério para a concessão de isenção do IPVA no Brasil. No entanto, o benefício segue um calendário heterogêneo definido por cada unidade da federação.

Em estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul, a dispensa do tributo ocorre apenas para veículos com mais de 20 anos de fabricação. Por outro lado, estados como Bahia, Rio Grande do Norte e Goiás adotam prazos mais curtos, entre 10 e 15 anos.

Nesses casos, o veículo conservado deixa de representar apenas um custo de manutenção para se tornar um ativo de economia fiscal.

Regras de isenção para PCD e doenças graves

A concessão de isenção do IPVA para Pessoas com Deficiência (PCD) e portadores de patologias graves é um dos pilares de assistência previstos nas normas tributárias estaduais.

Atualmente, o direito contempla condutores ou responsáveis por pessoas com deficiências físicas, visuais ou mentais (severas ou profundas), além de pacientes com doenças crônicas que comprometam a mobilidade, como esclerose múltipla, nefropatia grave e determinados tipos de câncer.

O acesso ao benefício, que pode ser total ou parcial conforme o valor venal do veículo, está condicionado à apresentação de laudo médico pericial e à regularização cadastral junto à Secretaria da Fazenda de cada estado.

Estados mantêm isenção e descontos para elétricos

A transição para matrizes energéticas limpas no setor automotivo é acompanhada por políticas de desoneração fiscal em diversas unidades da federação.

Em 2026, governos estaduais mantêm o uso de alíquotas reduzidas ou isenção total do IPVA como instrumento para fomentar a aquisição de veículos elétricos e híbridos.