Veja quem a dupla Ba-Vi pode encarar na 1° fase da Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2021 vai começar. Nesta terça-feira (2), a partir das 15h, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai sortear em sua sede, no Rio de Janeiro, os jogos da primeira fase do torneio. Ao todo, 80 times participam desta etapa, incluindo quatro representantes da Bahia: Bahia, Vitória, Juazeirense e Atlético de Alagoinhas.

Para o sorteio, as equipes foram separadas em oito grupos, com dez clubes cada, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes e com o Ranking Nacional de Federações de 2020. Os times do pote A enfrentam quem estiver no pote E; os do pote B encaram o pote F; o pote C pega o pote G e o pote D joga contra o pote H.

O Bahia está no grupo A, junto com Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, América-MG, Fortaleza, Atlético-GO, Sport e Goiás. Desta forma, terá como adversário um time do pote E. Entre os representantes, há um conterrâneo, o Juazeirense. Além dele, os outros possíveis rivais são: Salgueiro, Treze, Moto Club, Campinense, São Raimundo, Caxias, Caldense, Galvez e Boavista-RJ.

O Vitória, por sua vez, aparece no grupo B, com Red Bull Bragantino, Ponte Preta, Coritiba, Avaí, Juventude, Cuiabá, Paraná, CSA e CRB. O Leão terá como possíveis adversários: União Rondonópolis, Mirassol, Palmas, Sergipe, Cianorte, Gama, Murici, Guarany de Sobral, Águia Negra e Goianésia, todos do pote F.

O Atlético de Alagoinhas está no grupo G, o mesmo de Ypiranga-AP, Juventude-MA, Cascavel, Uberlândia, Madureira, 4 de Julho, Rio Branco-ES, Marília-SP e Esportivo-RS. O rival será um integrante do pote C: Figueirense, Sampaio Corrêa, Vila Nova, Paysandu, Santa Cruz, Criciúma, Operário-PR, Confiança, Luverdense e Remo.

Nesta primeira fase, com partidas marcadas para os dias 10 e 17 de março, as equipes com os menores rankings junto à CBF, dos potes E, F, G e H, jogam em casa. É o caso do Juazeirense e do Atlético de Alagoinhas. Já o time visitante terá a vantagem do empate - o que acontecerá com o Bahia e o Vitória.

Nesta edição, a Copa do Brasil terá uma fase a menos. Com isso, os clubes da Libertadores e campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde, que entravam a partir das oitavas de final, agora ingressarão na Terceira Fase. São eles: Flamengo, Ceará, Internacional, Brasiliense, Atlético-MG, Chapecoense, São Paulo, Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos.

Veja todos os grupos do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil:

Grupo A

Corinthians-SP

Cruzeiro-MG

Bahia-BA

Botafogo-RJ

Vasco da Gama-RJ

América-MG

Fortaleza-CE

Atlético-GO

Sport Recife-PE

Goiás-GO

Grupo B

Red Bull Bragantino-SP

Vitória-BA

Ponte Preta-SP

Coritiba-PR

Avaí-SC

Juventude-RS

Cuiabá-MT

Paraná-PR

CSA-AL

CRB-AL

Grupo C

Figueirense-SC

Sampaio Corrêa-MA

Vila Nova-GO

Paysandu-PA

Santa Cruz-PE

Criciúma-SC

Operário-PR

Confiança-SE

Luverdense-MT

Remo-PA

Grupo D

Ypiranga-RS

ABC-RN

Brusque-SC

Tombense-MG

Volta Redonda-RJ

Ferroviário-CE

Joinville-SC

América-RN

Atlético-AC

Manaus-AM

Grupo E

Salgueiro-PE

Treze-PB

Moto Club-MA

Campinense-PB

São Raimundo-RR

Juazeirense-BA

Caxias-RS

Caldense-MG

Galvez-AC

Boavista-RJ

Grupo F

União Rondonópolis-MT

Mirassol-SP

Palmas-TO

Sergipe-SE

Cianorte-PR

Gama-DF

Murici-AL

Guarany de Sobral-CE

Águia Negra-MS

Goianésia-GO

Grupo G

Atlético-BA

Ypiranga-AP

Juventude-MA

FC Cascavel-PR

Uberlândia-MG

Madureira-RJ

Quatro de Julho-PI

Rio Branco-ES

Marília-SP

Esportivo-RS

Grupo H

Santa Cruz-RS

Jaraguá-GO

Retrô-PE

Nova Mutum-MT

Castanhal-PA

Penarol-AM

Picos-PI

Real Brasília-DF

Rio Branco VN-ES

Porto Velho-RO