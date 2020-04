Vem, meu amor, me tirar da solidão: Olodum fará live no próximo dia 30

O Olodum é mais um grupo musical baiano a embarcar na onda das lives na quarentena. A banda irá fazer um show digital na próxima quinta-feira, 30 de abril, às 20h. A transmissão poderá ser acompanhada no YouTube da produtora Macaco Gordo.

Ainda não se sabe informações sobre qual será o formato da trasmissão, quantos artistas participarão e nem o repertório.

Em post no Instagram, a produtora anunciou a novidade. "E nossa próxima live já está confirmada! Dia 30 de abril, às 20h, é a vez do tambor do Olodum chegar com tudo no nosso canal do YouTube. A gente te espera!", diz o post.