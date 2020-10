Vencedor do The Voice Kids, Kauê Penna vai operar cisto nas cordas vocais

A mudança na voz de Kauê Penna, vencedor da quinta temporada do The Voice Kids, virou assunto nas redes sociais desde o retorno do programa, em setembro. Nesta segunda-feira (12), o cantor explicou que a mudança aconteceu depois de sua fonoaudióloga diagnosticar um cisto em suas cordas vocais.

''Um dia, depois de ter gravado o programa, fui na fonoaudióloga e descobrimos que eu tenho um cisto nas cordas vocais. Por causa do caroço, minha voz ficou mais pesada e mais grossa. A anatomia da minha voz é alta, aguda. Eu ainda tenho minhas notas, mas não posso usá-las porque corro o risco de perder a voz'', explicou o jovem de 14 anos durante o Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira (12).

Depois de ganhar o The Voice Kids, Kauê afirma que passará por uma cirurgia para retirar o cisto. ''A opção de tratamento é fazer uma operação, mas eu não tinha condições de pagar por ela antes. Agora, farei a operação e todo tratamento. Minha voz vai voltar a ser o que era antes, mas não totalmente'', explicou o adolescente.

Cria da Baixada, Kauê emocionou técnicos nas audições às cegas

Nas audições às cegas do The Voice Kids, Kauê Penna, com então 13 anos, deixou os técnicos surpresos com seu talento. Depois de performar ''Run to you'', de Whitney Houston, o morador do Morro do Embaixador, em São João de Meriti, teve a opção de entrar para o time de Claudia Leitte, Simone e Simaria e Carlinhos Brown. O último acabou levando a melhor e, juntos, eles ganharam a temporada no último domingo.

Kauê Penna chamou atenção do público dos técnicos no The Voice Kids' (Artur Meninea/Divulgação)