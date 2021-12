'Viajante do tempo' prevê 'algo grande que chocará o mundo' no dia 25

Um certo "viajante do tempo" tem feito sucesso espalhando pânico pelas redes sociais. O dono de mais de 1,2 milhão de seguidores no TikTok afirma que dezembro será um mês de grandes mudanças para a humanidade.

Segundo a conta, ThatOneTimeTraveler, no dia 20, oito humanos receberão superpoderes provenientes da energia do Sol. Enquanto que, no dia do Natal, "algo grande vai acontecer que chocará o mundo e mudará a maneira como os humanos vivem para sempre."

Ele ainda se garante: "Isso provará 100% que sou uma verdadeira viajante do tempo real, não se esqueça da data".

Em postagem anterior, o viajante afirma que Suécia, Noruega, Reino Unido e Finlândia vão "se unir" em um país só em 2027, "criando uma enorme potência", que atrairia outros países para o bloco nos anos seguintes. "Outros países gostarão dessa ideia e isso vai iniciar uma grande faísca na união de grandes nações", explica ThatOneTimeTraveler.

Outros números interessantes para o tiktoker são 20 de agosto de 2022 e 2024. No dia de 2022, "o céu em toda a Terra vai ganhar uma cor verde brilhante. O céu ficará verde porque explodirá um planeta não muito longe da Terra cheio de pedras verdes. O céu verde durará cerca de 5 horas e depois desaparecerá lentamente", afirma.

Em 2024, de acordo com as datas anotadas pelo "viajante do tempo", um bunker de 35 mil anos será "descoberto" supostamente localizado na Argentina, com "muitos segredos dentro dele, como tecnologia, códigos ocultos e muito mais."

O TikToker também afirma que, em 2022, o Los Angeles Lakers derrotará o Brooklyn Nets no jogo 7 da final da NBA.