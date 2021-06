Vídeo-concerto da OSBA tem participação de Lenine, Mestrinho e Aiace

Pelo quinto ano consecutivo, a Orquestra Sinfônica da Bahia se integra as festividades de São João e realiza o São João Sinfônico novamente de forma virtual, desta vez em homenagem ao compositor e instrumentista pernambucano Dominguinhos, que completaria 80 anos. O concerto junino vai ao ar nesta quarta (23), às 19h, no canal da Osba no YouTube. O programa três grandes sucessos do sanfoneiro: Abri a Porta, De Volta pro Aconchego e Eu Só Quero um Xodó, com participações especiais do cantor pernambucano Lenine e da cantora baiana Aiace e dos músicos Mestrinho e Marcelo Caldi.

Para Carlos Prazeres, maestro e diretor artístico da Osba, o São João não poderia deixar de ser uma das datas mais importantes e simbólicas para orquestra, celebrada com o concerto junino: “O São João, especialmente o do interior da Bahia, é algo para ser levado para o mundo e a Orquestra Sinfônica da Bahia traz um pouco dessa missão, sobretudo no ambiente virtual, que é levar a beleza dessa festa para outros lugares do Brasil e do mundo”.

“Todo ano, a Osba realiza o São João Sinfônico com propostas interessantes. Homenageia compositores, como é o caso deste ano com Dominguinhos e traz atrações diversas. Já tivemos Lívia Matos e João Cavalcanti presencialmente e em 2020, no concerto virtual, tivemos Geraldo Azevedo, Gilberto Gil e Mariana Aydar. Este ano teremos Lenine, Mestrinho e Aiace, energias boas que só engrandecem o projeto”, declara o músico e arranjador Marcelo Caldi

Para o maestro Carlos Prazeres, uma orquestra sinfônica é uma usina de inúmeras possibilidades. A Osba trabalha ao longo do ano com 95% de dedicação à música de concerto, mas que nos outros 5% a orquestra se conecta com o que o Brasil tem de melhor, a sua música popular. “Tocar Dominguinhos, tocar música popular dentro da nossa orquestra, é mais do que apenas agradar ao público, é se conectar com as verdadeiras raízes deste público, é entender que tudo é música e tudo pode ser conectado através da músicas”, completa Prazeres.

Abri a Porta, parceria de Dominguinhos com Gilberto Gil, abre o São João Sinfônico, que terá as vozes e sanfonas de Mestrinho e Marcelo Caldi junto à orquestra. Em seguida, De Volta pro Aconchego, na voz de Aiace, que também já integrou a banda de forró Sertanília. Encerrando o concerto junino da Osba, Eu Só Quero um Xodó, com a voz do cantor e compositor Lenine, que já gravou músicas do seu conterrâneo, como Arrebol e Doidinho, Doidinho. “Cantar Dominguinhos é celebrar a música universal nordestina, seu encanto, sua magia, sua perenidade. Viva Dominguinhos! Viva o São João!”, celebra Lenine.

Serviço - SÃO JOÃO SINFÔNICO | #DOMINGUINHOS80ANOS | quarta (23), às 19h |

no YouTube da Osba