Vídeo de cobra rastejando em fios elétricos para caçar pássaro viraliza; assista

O fascínio por cobras acompanha o ser humano desde a época de Adão e Eva, diriam alguns religiosos. Não é para menos que um simples vídeo de um desses animaizinhos rastejantes em fios elétricos teve mais de 1 milhão de visualizações no Youtube. Um detalhe: as imagens são de 2015. O episódio aconteceu na rede elétrica de Kota Kinabalu, na Malásia, e surpreendeu por mostrar o réptil em um momento de caça a um passarinho.

O vídeo mostra o animal rastejando rapidamente pelos fios, de início quase se camuflando neles, com a cabeça baixa e o corpo plano, em preparação para atacar o pássaro.

Ao perceber a presença do predador, a ave começa a se distanciar dele. A cobra não desiste, e uma outra ave surge de repente. As presas, então, tentam confundir o réptil, se deslocando para fios diferentes e sobrevoando ao redor dele. Foi a vez da cobra surpreender as testemunhas da caça ao se esticar abruptamente para os pontos mais altos do poste para pegar as aves.

Em entrevista ao DailyMail, o homem que registrou a cena e cuja a identidade não foi revelada, disse: "Eu estava no quintal da minha casa e ouvi os pássaros cantando e olhando para cima para ver essa cobra se equilibrando ao longo do cabo elétrico tentando pegar os pássaros".

Em diversas vezes, o réptil tenta dar o bote em um dos pássaros, que conseguiu desviar dos ataques e se dirigiu para outro local, distante do predador.

No final, a cobra não consegue alcançar os pássaros que voaram para longe do poste de energia. "Os pássaros parecem brincar de 'pegue-me-se-você-pode' e a cobra fez um bom trabalho se equilibrando ao longo do cabo, tentando pegar os pássaros, mas falha e volta para a palmeira, faminta", disse a testemunha.

Veja o vídeo: