Parte da ação policial que resultou na morte do subtenente Alberto Alves dos Santos, um dos responsáveis pela segurança do candidato ao governo da Bahia ACM Neto, foi filmada. Nas imagens, é possível ver o policial gritando por um "capitão" e também repetindo "vou morrer".

Vídeo mostra ação policial que resultou na morte de segurança de ACM Neto: 'Vou morrer'



Ataque foi feito por outros policiais militares

Na ação, ocorrida nesta terça-feira (27) cidade de Itajuípe, no sul da Bahia, outros três policiais militares ficaram feridos. O ataque foi feito por PMs. As circunstâncias do caso serão investigadas pela Corregedoria.

Segundo a SSP, a situação se originou com a busca por um assaltante de banco. Identificado como André Marcio Jesus, o Buiu, ele tem ligação com uma facção criminosa paulista, segundo a SSP, e deixou o Complexo Penitenciário de Lauro de Freitas ontem às 13h30, com benefício de saída temporária, usando tornozeleira eletrônica.

Por volta das 14h30, Buiu rompeu a tornozeleira, quando estava na BR-324, perto de Candeias. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou o fato à Polícia Militar, que começou as buscas pelo assaltante.

Quando as equipes estavam em Uruçuca, no sul do estado, um assaltante de banco identificado como Bismark e um comparsa foram abordados e trocaram tiros com os PMs. Os dois foram mortos pelos policiais. Buiú continua foragido.

Nas buscas, os PMs foram informados sobre a presença de homens armados em um hotel em Itajuípe e foram até lá.

Tiros no hotel

Segundo a SSP, os policiais foram até a pousada depois das informações; Dois homens foram abordados no local e não reagiram. Outros dois homens, armados, reagiram quando os PMs se aproximaram, diz a SSP. Dois soldados que estavam em serviço foram baleados na ação. No tiroteio, os dois homens que estavam no hotel tabém foram feridos também e um deles morreu.

Depois, ambos foram identificados como sendo policiais militares: o subtenente Alberto Alves dos Santos e sargento Adeilton Rodrigues D'Almeida foram socorridos. O subtente não resistiu aos ferimentos e o sargento segue internado. Detalhes sobre o estado de saúde dele não foram informados.

Ambos estavam na cidade para compor a equipe de segurança do candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil), em evento na cidade de Coaraci. Nas redes sociais, Neto lamentou a morte e suspendeu a agenda. "Estamos todos consternados com a morte do subtenente Alves e rezando pelo pronto restabelecimento do sargento D'Almeida. Apresentamos nossa total solidariedade com os familiares, e informamos o cancelamento de nossa agenda de hoje. Nesse momento, estamos em luto pelo ocorrido", escreveu.

O comandante geral da PM diz que todo o caso será esclarecido. "Lamentamos o confronto. Estamos solidários às famílias e a determinação é que toda a ocorrência seja esclarecida. As armas foram recolhidas e o local do confronto preservado para a realização de perícia", diz o coronel Paulo Coutinho.