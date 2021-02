Viih Tube conta a Juliette que imunidade foi estratégia: 'Não foi por amor'

Viih Tube chamou Juliette para conversar na madrugada deste sábado (6) e revelou que a imunidade que Arcrebiano deu para a sistes após atender o Big Fonte faz parte de uma estratégia do grupão da casa. A ideia da loira era aconselhar Jueliette a usar essa semana em que Lucas é o alvo da casa para tentar melhorar sua imagem com os outros participantes.

As duas conversaram na sala. Juliette disse que está atenta ao jogo, mas não é possível ter certezas na casa. "Nunca tenha certeza absoluta aqui de nada. A única certeza absoluta que você tem que ter é o seu coração", opinou.

"Eu não tenho certeza de nada, mas estou seguindo a minha intuição. Nesse momento eu quero que o Lucas saia", respondeu a youtuber. Ela ainda aconselhou Juliette a não deixar ser influenciada pelas aproximações, citando a amizade que ela começou com LUcas. "O que eu te falei para você tomar cuidado porque eu, Vitória, se estivesse na pele do Lucas, gostaria de ir com você porque está vulnerável na casa, e ninguém sabe como as coisas estão lá fora. Mas eu, Vitória, sem ser Lucas, acredito que você esteja forte lá fora", disse.

Embora acredite que Juliette seja querida pelo público, Viih recomendou cuidado e sugeriu que ela use essa semana em que estará imune para melhorar a imagem na casa - elas não sabem que ainda vai acontecer um Big Fone que pode inverter essa imunidade.

"A única coisa que eu queria dizer era te ajudar, te alertar, para você usar essa semana a seu favor. Eu já sei que era óbvio, mas eu só queria ter certeza que era óbvio", diz. "De que você entendeu que essa imunidade que o Bil te deu foi uma estratégia, não foi por carinho e por amor. Foi por estratégia porque eles querem que o foco seja outra pessoa", acrescentou.

Plano

Antes, também na madrugada, Nego Di conversou com Thais, que foi colocada no paredão por Arcrebiano pelo Big Fone, e explicou que era um plano. "O plano que a gente tinha era de botar o Lucas (no paredão) pelo líder e imunizar a Juliette", disse. A ideia era que a paraibana não estivesse no paredão, com objetivo de que Lucas fosse eliminado. "A gente precisa acordar pro jogo, criar estratégias e alianças aqui dentro", disse Nego para a sister.

Thaís disse ter medo de Lucas "estar forte" fora da casa, mas o humorista disse que não conseguiria entender se isso acontecesse. "Ninguém quer estar no paredão, ninguém quer sair. Mas se ele tá forte eu não consigo entender. Se ele tá forte as pessoas não tão tendo a percepção que tá difícil viver aqui com ele", palpitou.

Thaís lembrou antes que a pessoa isolada é vista como "coitado" e costuma ser popular fora da casa. "O que eu acho é que esse plano é muito arriscado. Porque se for igual todos os outros BBBs, o Lucas tá forte lá fora. Essa é a real.... Se for igual os outros BBBs, o coitado, ele é forte lá fora", disse.

Popularidade

Apesar das certezas do grupão, a ideia de que Lucas e Juliette podem estar populares com o público circulou na casa. Viih Tube alertou Arthur, Carla e Karol Conká de que a paraibana pode estar sendo querida do lado de fora. "Eu gosto muito da Ju, mas ela tá tão perdida. Eu amei porque gosto dela, mas peguei o jogo de vocês para o paredão ter um foco e não dois", disse.

Arthur comentou que acredita que se a disputa fosse entre Lucas e Juliette, ela sairia. Viih discordou. "Eu acho que ela tá forte lá fora porque não faz na maldade. Ela é verdadeira. Ela é enrolada, mas é verdade. Agora o Lucas eu vejo muita maldade", opinou.

O novo líder disse que acredita que ambos estão "queimados". "Velho, eu peguei o discurso do Tiago aquele dia pra Ker: 'você deixou chegar a esse ponto'. Eu acho que os dois tão muito queimados lá fora. Ninguém quer saber deles aqui porque eles avacalharam o rolê", disse.

Na hora em que o Big Fone tocou, Karol revelou também a Thaís, João, Lumena, Viih, Pocah e Carla que sonhou com Juliette. "Mas sabe o que eu sonhei? Que ela está bem lá fora. E o público estava amando ela aqui. Será que eu estou louca?".