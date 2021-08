Viola Davis completa 56 anos; relembre grandes momentos da sua carreira

Rainha de grandes discursos, premiações e papéis, Viola Davis conseguiu alçar seu nome ao Hall da Fama graças a obras como How to Get Away With Murder, Histórias Cruzadas e Um Limite entre Nós. Sua relevância foi significativa o bastante para torná-la uma das pessoas mais influentes do planeta, título que conquistou duas vezes pela revista Time. Nesta quarta-feira (11), a atriz completa 56 anos de vida, com, pelo menos, 13 de enormes sucessos.

Nascida na fazenda de sua avó em St. Matthews, na Carolina do Sul (EUA), Davis viveu uma infância conturbada, mas conseguiu superar a pobreza e a miséria e graduou-se em teatro na Universidade de Rhode Island, em 1988.

Sua carreira profissional começou só em 1996, quando interpretou uma enfermeira no filme ‘The Substance of Fire’. Ela ainda teve importantes papéis no teatro e em filmes menores, chegando a ganhar alguns prêmios, mas só alcançaria o estrelado anos mais tarde.

Seu primeiro papel de expressão em um longa foi em 2008, no filme ‘Dúvida’ de John Patrick Shanley. Ela apareceu em apenas uma cena, mas foi o suficiente para reconhecerem seu poder de atuação. Como a sra. Miller, ela foi indicada ao Oscar, Globo de Ouro e ao BAFTA de melhor atriz coadjuvante.

Premiada e aclamada

Começa então uma trajetória majestosa. Diversas produções em que atuou lhe renderam prêmios que proporcionaram grandes discursos, em especial o Emmy de melhor atriz dramática de 2015, interpretando Annalise Keating na série How to Get Away With Murder.

Na noite de premiação, Davis fez história ao se tornar a primeira mulher negra a levar a estatueta. A importância desse momento e o absurdo de não ter acontecido antes foram destacados pela atriz num discurso vigoroso e aclamado: “A única coisa que separa as mulheres negras de qualquer outra pessoa é oportunidade. Você não pode ganhar um Emmy por papéis que simplesmente não existem."

Em seu agradecimento, ela ainda homenageou outras atrizes negras como Taraji P. Henson, Halle Berry e Kerry Washington que abriram caminho para ela e outras atrizes. "Obrigada a estas mulheres que ajudaram a redefinir o que significa ser bonita, ser sexy, ser uma mulher protagonista, ser negra. Então, obrigada a todos os escritores e o pessoal maravilhoso da indústria da televisão que permitiu que isso acontecesse", declarou.

Acostumada com o pioneirismo, Viola também foi a primeira mulher negra a ganhar Oscar, Emmy e Tony de atuação - premiações do cinema, TV e teatro (respectivamente) - e a receber três indicações ao Oscar. O prêmio da Academia veio em 2017, pelo papel de Rose Maxson em ‘Um Limite Entre Nós’, de Denzel Washington. Ela ainda faturou o Globo de Ouro, o Critics' Choice Movie Awards, BAFTA e muitos outros.

Viola em 'How to Get Away with Murder'. O papel de Annalise Keating lhe rendeu um Emmy de melhor atriz dramática (divulgação) Amanda Waller, a chefe de operação do 'Esquadrão Suicida' (divulgação) Viola Davis no filme 'Um Limite Entre Nós', que lhe garantiu Oscar, Globo de Ouro e BAFTA (divulgação) A exuberante Ma Rainey, do longa da Netflix 'A Voz Suprema do Blues' (divulgação) Seu primeiro longa de sucesso 'Dúvida' de 2008, ao lado de Meryl Streep (divulgação)

Viola em 'How to Get Away with Murder'. O papel de Annalise Keating lhe rendeu um Emmy de melhor atriz dramática (divulgação) Amanda Waller, a chefe de operação do 'Esquadrão Suicida' (divulgação) Viola Davis no filme 'Um Limite Entre Nós', que lhe garantiu Oscar, Globo de Ouro e BAFTA (divulgação) A exuberante Ma Rainey, do longa da Netflix 'A Voz Suprema do Blues' (divulgação) Seu primeiro longa de sucesso 'Dúvida' de 2008, ao lado de Meryl Streep (divulgação)

O discurso da ocasião foi sobre a importância de se contar histórias. “Eu me tornei uma artista, e graças a Deus eu me tornei, porque nós somos a única profissão que celebra o que significa ‘viver uma vida’”, disse, bastante emocionada.

Outros papéis

Ela ainda atuou em Histórias Cruzadas (2011), onde foi novamente aclamada pela crítica, Esquadrão Suicida (2016), A Voz Suprema do Blues (2020), ao lado de Chadwick Boseman, e atualmente está no remake O Esquadrão Suicida (2021), novamente como a comandante do grupo Amanda Waller.